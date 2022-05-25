我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

詐領10年工傷津貼 卻舉重、旅行樣樣來 前郵局員工判刑2年半

記者胡玉立／綜合報導 
56歲的前郵局郵件處理員烏特利謊報背部「因工受傷」長達十年，現因「盜領」勞工部傷殘津貼等政府財產逾73萬元，判刑兩年半。(Getty Images)
56歲的前郵局郵件處理員烏特利謊報背部「因工受傷」長達十年，現因「盜領」勞工部傷殘津貼等政府財產逾73萬元，判刑兩年半。(Getty Images)

佛羅里達州中區檢察官辦公室指出，現年56歲的前郵局郵件處理員烏特利(George Utley)謊報背部「因工受傷」等醫療狀況長達十年，現因「盜領」勞工部傷殘津貼等政府財產逾73萬元，在認罪後被法官判刑兩年半。

檢察官說，儘管烏特利聲稱自己這些年來背部受「嚴重工傷」，卻到處旅行、釣魚、舉重；2015年至2019年期間，烏特利在社群媒體發布過多張照片，顯示他可舉重、在山區騎單車、釣上長三呎的大魚，還去大峽谷旅行。

法庭文件顯示，勞工部依法向因工受傷員工提供醫療費和工資損失等補償津貼；殘疾員工需提供工傷醫療證據申請福利，並定期報告醫療狀況任何變化及新收入或就業來源。

檢方表示，烏特利2009年1月報告自己在賓州的郵局任郵件處理員時，於休息室站起身時扭傷背部，然後開始領取殘疾福利金；其中包括一次性付款及每月定期補助款，從2011年約每月2600元到2019年每月3300元不等。

法庭文件指稱，儘管烏特利報稱自己有「痛苦的殘疾醫療狀況」，但他僅在2012年為背部花了14元買止痛藥；2013年至2022年期間從未為背部傷勢使用任何處方藥。

檢方指出，烏特利告訴當局在2009年事件前他背部沒有受過傷；但法庭文件顯示，他2009年以前至少出過九起車禍，其中曾因頸部和背部受傷提起多椿訴訟；而他並未報告自己在這些事故發生後曾收到逾10萬元保險理賠。

法庭文件還顯示，烏特利領取傷殘津貼期間，曾經營過幾家公司；2019年，烏特利的佛州住所監控錄影畫面另曾拍下他大舉維護庭院，沒有困難地舉起重物。

此外，烏特利2017年體檢後，一名醫生確定烏特利可重返聯邦郵局工作，但他2018年重獲郵局工作時，拒絕工作，他後來告訴職業康復專家說他「永遠不會回去工作」。

檢方指出，倘若烏特利遵守規定，就將不會收到本案中涉及的殘疾津貼；烏特利造假報告「讓美國2009年至2019年總計損失73萬2459.46元」。

法庭紀錄顯示，烏特利另被判處兩年獄後監管(supervised release)，須賠償勞工部73萬2459.46元。

勞工部 檢察官 福利

上一則

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

下一則

明州男大生左腳手術變「永久性」損害 醫療疏失判賠1.1億

延伸閱讀

「一個網路公司 被人偷了家」搜狐大量員工遭集體詐騙

「一個網路公司 被人偷了家」搜狐大量員工遭集體詐騙
郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意

郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意
新州電力分包商 欠薪80萬被查獲

新州電力分包商 欠薪80萬被查獲
紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

熱門新聞

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)。圖取自推特

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

2022-05-24 21:03
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

2022-05-22 20:30

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況