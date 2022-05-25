詐領10年工傷津貼 卻舉重、旅行樣樣來 前郵局員工判刑2年半

56歲的前郵局郵件處理員烏特利謊報背部「因工受傷」長達十年，現因「盜領」勞工部傷殘津貼等政府財產逾73萬元，判刑兩年半。(Getty Images)

佛羅里達州中區檢察官 辦公室指出，現年56歲的前郵局郵件處理員烏特利(George Utley)謊報背部「因工受傷」等醫療狀況長達十年，現因「盜領」勞工部 傷殘津貼等政府財產逾73萬元，在認罪後被法官判刑兩年半。

檢察官說，儘管烏特利聲稱自己這些年來背部受「嚴重工傷」，卻到處旅行、釣魚、舉重；2015年至2019年期間，烏特利在社群媒體發布過多張照片，顯示他可舉重、在山區騎單車、釣上長三呎的大魚，還去大峽谷旅行。

法庭文件顯示，勞工部依法向因工受傷員工提供醫療費和工資損失等補償津貼；殘疾員工需提供工傷醫療證據申請福利 ，並定期報告醫療狀況任何變化及新收入或就業來源。

檢方表示，烏特利2009年1月報告自己在賓州的郵局任郵件處理員時，於休息室站起身時扭傷背部，然後開始領取殘疾福利金；其中包括一次性付款及每月定期補助款，從2011年約每月2600元到2019年每月3300元不等。

法庭文件指稱，儘管烏特利報稱自己有「痛苦的殘疾醫療狀況」，但他僅在2012年為背部花了14元買止痛藥；2013年至2022年期間從未為背部傷勢使用任何處方藥。

檢方指出，烏特利告訴當局在2009年事件前他背部沒有受過傷；但法庭文件顯示，他2009年以前至少出過九起車禍，其中曾因頸部和背部受傷提起多椿訴訟；而他並未報告自己在這些事故發生後曾收到逾10萬元保險理賠。

法庭文件還顯示，烏特利領取傷殘津貼期間，曾經營過幾家公司；2019年，烏特利的佛州住所監控錄影畫面另曾拍下他大舉維護庭院，沒有困難地舉起重物。

此外，烏特利2017年體檢後，一名醫生確定烏特利可重返聯邦郵局工作，但他2018年重獲郵局工作時，拒絕工作，他後來告訴職業康復專家說他「永遠不會回去工作」。

檢方指出，倘若烏特利遵守規定，就將不會收到本案中涉及的殘疾津貼；烏特利造假報告「讓美國2009年至2019年總計損失73萬2459.46元」。

法庭紀錄顯示，烏特利另被判處兩年獄後監管(supervised release)，須賠償勞工部73萬2459.46元。