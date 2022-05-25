明州男大生左腳手術變「永久性」損害 醫療疏失判賠1.1億

明尼蘇達州聖克勞德醫院因手術失誤，被陪審團裁定要賠1億1100萬元給聖克勞德州立大學一名男大生。(取材自臉書)

明尼蘇達州一名男大學生五年前在聖克勞德市(St. Cloud)一家醫療中心接受手術 後，導致他的左腳受到「災難性」的損傷，明州 聯邦陪審團裁決受害人獲得超過1億1100萬元賠償金。

根據法庭文件紀錄，受害人是尼泊爾公民塔帕(Anuj Thapa)，由於聖克勞德兩名矯形醫師的疏失，造成塔帕受到「永久性」與「喪失能力」的損害。

2017年1月，塔帕當時為聖克勞德州立大學(St. Cloud State University)一年級生，某日他踢足球 受傷，被送到聖克勞德醫院(St. Cloud Hospital)治療。

醫師判斷他的腿骨折，霍利恩(Chad Holien)是當時待命的整形外科醫生，他評估塔帕的傷勢；訴狀指出，霍利恩建議的手術受到塔帕質疑，但當晚霍利恩仍在另一名醫師派西卡(William Paschke)的協助下替他開刀。

手術過後，塔帕的左小腿承受嚴重且難以控制的疼痛，但當晚就出院。

由於疼痛未減，塔帕六天後返回醫院，另一位醫師發現他罹患急性腔室症候群(acute compartment syndrome)，腿部肌肉呈現灰色且無法收縮；從那時起，塔帕已經接受超過20次手術。

訴訟指控聖克勞德矯形與中央護理健康系統未能適當評估塔帕的最初症狀，且未能診斷出他的急性腔室症候群；訴狀稱聖克勞德健康護理系統脫離醫療慣例的作法，對塔帕嚴重、永久、失能的損傷占有重大影響。

聖克勞德矯形醫生組織透過律師發表聲明，表示會持續支持霍利恩與派西卡，「我們正在評估本項判決我們有的選項」。