前校醫性侵 洛加大賠償近7億 金額創公立大學新紀錄

洛杉磯加州大學前校醫、婦科醫生西普斯。(美聯社)

加州大學 系統24日宣布，將向312位聲稱遭洛杉磯加州大學(UCLA )前校醫、婦科醫師西普斯(James Heaps)性虐待的女性，支付近3億7440萬元；加大之前已與其他提控者達成3億1600萬元和解協議，連同此項最新宣布，該校為西普斯性侵 案支付賠償總額近7億元，創下美國公立大學新紀錄。

與加大7億元和解費相比，密西根州立大學(Michigan State University)2018年同意支付300多位遭前校醫納瑟(Larry Nassar)性侵的女性5億元和解費，相形見絀。但私立南加州大學(Southern California)為解決該校前婦科醫師丁鐸(George Tyndall)性侵案，支付數千名患者逾10億元，仍是歷來金額最龐大的大學校園性侵及人身傷害和解協議。

65歲的西普斯2018年在醜聞曝光後退休，但他對自己被控性侵七名女性的21項重罪指控，表示不認罪。但數以百計的患者指責UCLA無視她們的投訴，刻意隱瞞西普斯在校內行醫時的性虐待行為，任令西普斯在35年行醫師涯中撫摸、發表暗示的性評論或進行不必要的侵入方式的檢查。

原告律師麥克葛拉斯(Jennifer McGrath)在和解協議宣布後指出，「西普斯性虐患者多年，但UCLA保健中心一直將利潤置於安全之上。今天的和解案是這些受害者勇敢出面的結果，也傳達出一個信息：醫療機構必須保護弱勢患者，果斷對虐待投訴採取行動。」

律師指出，UCLA校方承認2017年12月收到患者投訴西普斯性虐待，校方次月展開調查，結果認為她受到性侵和性騷擾，西普斯卻獲許可持續在校內執業，直到2018年6月退休為止；校方2019年11月(西普斯被捕幾個月後)才公布調查結果。

UCLA聲明表示，「西普斯犯的行為應受譴責，也違背我們的價值觀。我們感謝所有挺身而出者，希望這項和解協助原告邁向療癒之路。」UCLA還表示，將結合保險、風險融資和發行醫療債券，來支付和解費用。

過去十年來，美國的大學一再同意支付巨額資金來解決性虐待案件。2013年賓州州立大學同意支付近6000萬元給該校足球隊助理教練桑達斯基(Jerry Sandusky)性侵案20多位受害者；俄亥俄州立大學同意支付逾4600萬元給隊醫施特勞斯(Richard H. Strauss) 性虐待受害者；密西根大學(The University of Michigan)1月表示，校方將向上千位指控該校已故校醫及足球隊醫安德森(Robert E. Anderson)性虐待的索賠人，支付4億9000萬元。