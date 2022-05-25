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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

編譯柯立偉／綜合24日電
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)

教會體系中性侵青少年與兒童的現象，一直以來無法獲得妥善解決，若被害人無法徹底打開心扉，許多被性侵的青少年與兒童就有可能會抱著創傷過一輩子；印第安納州華沙市(Warsaw)的一間教會，22日就有信徒在台上公開指控牧師在16歲時性侵她，迫使牧師當場承認並辭職。

當地媒體報導，22日當天，新生命基督教會(New Life Christian Church)的牧師洛威(John Lowe)在教會佈道時，自爆自己20年前曾犯過通姦罪，在教會公開懺悔；他說：「約20年前我犯了通姦罪，持續很長一段時間，不過通姦的對象只有一人；有人問我為什麼這麼久才把這件事說出來，這是因為我原本以為『沉默』可以保護我，只要不說就沒人知道。」

65歲洛威的公開懺悔一開始贏得幾乎所有教友掌聲，認為他雖然做錯，但願意直面錯誤的態度值得學習。

然而此時，台下一位名為芭比．蓋哈特(Bobi Gephart)女教友上台，公開指控洛威犯的根本不是通姦罪，而是性侵少女，當場揭發20年前犯行。當場教友都為此驚駭不已。

43歲的蓋哈特說：「我知道你記得，當你在辦公室的地板上奪走我的童貞時，我才16歲，我可以把你對我做的每一件事統統講出來，但我一直沒有，反而是在撒謊保護洛威牧師，沒有意識到這是『性侵』；直到兩個禮拜前哥哥和我聊天時，提及了他曾親眼看到這件事，我才豁然開朗，我才明白我受到了傷害，才明白我在心靈監獄中被囚禁了27年；雖然我曾向教會尋求協助，但所有人都在替牧師隱瞞，我根本無處申冤。」

來源：Church clips

蓋哈特與丈夫在台上指證洛威牧師的獸行，並稱「你要向上帝負責」，鼓勵曾有類似慘痛經驗的女教友挺身而出，不要再害怕。蓋哈特夫婦兩人丟出教會所贈的指戒珠鍊後，離開教會。

洛威聽到指控後，原本還想自辯，他說「這是個錯誤，我做錯了，如果能夠讓時光倒流，我願意竭盡所能地彌補過錯；不過都20幾年了，我想這件事已經翻篇了」；但是台下信徒並不買單，有人大聲質問牧師怎麼能做出這種事。

在印州與16歲少女發生關係，不構成強姦未成年少女罪。

洛威所屬教會23日發布聲明證實洛威已辭職；聲明中說：「教會內部完全沒有人知道洛威牧師的所作所為，我們會透過所有資源，協助受害者走出性侵陰霾，並為她禱告。」

性侵 監獄 印第安納州

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