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薪水不夠用 路易斯安納女老師每周賣血2次補貼家用

記者顏伶如／綜合報導
擁有18年資歷、育有一雙青少年兒女的路易斯安納州女老師克莉絲汀娜‧席爾眼看薪水越來越不夠用，選擇賣血漿貼補家用，每個月賺約400元至500元。(取材自GoFundMe網站)
擁有18年資歷、育有一雙青少年兒女的路易斯安納州女老師克莉絲汀娜‧席爾眼看薪水越來越不夠用，選擇賣血漿貼補家用，每個月賺約400元至500元。(取材自GoFundMe網站)

通膨底下萬物齊漲，美國民眾經濟負擔變得沉重。擁有18年資歷、育有一雙青少年兒女的路易斯安納州女老師克莉絲汀娜‧席爾(Christina Seal)眼看薪水越來越不夠用，選擇賣血漿貼補家用，每個月賺約400元至500元。

華盛頓郵報報導，41歲的席爾每周二與周四固定賣血漿已近半年，日前下班後前往診所準備抽血，診所前的停車場一如往常，幾乎一位難求。她說：「從沒想過有一天會淪落到如此地步，必須靠著賣血漿來讓孩子們得以溫飽。」

報導指出，財務壓力讓數千萬家庭陷入窘境，經濟條件非常有限的情況下，必須在生活裡做出困難選擇。對席爾來說，年資18年的老師薪水已養不起年齡分別為15歲、12歲的兩個孩子，只能讓孩子吃花生醬配果醬三明治，汽油價格一路飆漲，她只能選擇開車帶兒子去上拳擊課或載女兒上排球課，無法二者兼顧。

她說，曾嘗試申請政府申請補助計畫，「但我不符合糧食券領取資格，所有計畫我都不符資格。對於像我一樣的中產階級家庭來說，是沒有任何補助計畫的」。

席爾說，去年秋天得知可以靠賣血漿貼補家用，便每周固定前往血漿診所兩次，每個月賺約400元至500元。診所裡的宣傳海報寫著「推薦朋友就可獲得50元介紹費」。

席爾為持有執照的公立學區特殊教育老師，年薪5萬4000元。她說2021年察覺生活開銷變得越來越高，當年年底聖誕節前開始，常靠著刷卡繳交帳單，目前累積卡債約1萬元。

報導指出，席爾的朋友與某些老師同事也面臨同樣處境，有些人決定換車，改開較省油的車款，也有人自製手工藝品上網販賣，賺取額外收入，還有其他老師到托兒所兼差或擔任家教，以便增加收入。

路易斯安納州 聖誕節 油價

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