設餌引誘野熊 供川普子獵殺 狩獵業者起訴

前總統川普長子小唐納‧川普2018年5月在猶他州打獵時，一名狩獵導覽業者指示手下員工放置誘餌，成功吸引一頭黑熊前來成為小唐納普獵殺目標。檢察官以任意傷害受保護野生動物重罪罪名起訴業者，小唐納則未面臨刑責。(美聯社)

根據「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)取得檢方起訴書，前總統川普 長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)2018年5月在猶他州 打獵時，一名狩獵導覽業者指示手下員工放置誘餌，成功吸引一頭黑熊前來，結果成為小唐納普獵殺目標。

猶他州戴維斯郡(Davis County)檢察長辦公室以任意傷害受保護野生動物重罪罪名起訴業者，最高面臨五年刑期，小唐納則未面臨刑責。

報導指出，猶他州檢察長透過戴維斯郡檢察長辦公室以任意傷害受保護野生動物三級重罪，起訴61歲狩獵導覽業者雷蒙(Wade Cox Lemon)，雷蒙犯罪事實則是2018年5月18日在卡爾邦郡(Carbon County)為客戶安排並完成獵殺野熊計畫。

根據法院紀錄，一名目擊者向猶他州政府野生動物保護廳檢舉指出，一群民眾帶著獵犬打獵活動結束後，森林裡留下穀類、食用油以及糕餅殘渣。野生動務保護廳派員實地調查，在山林裡找到一個印有雷蒙姓名縮寫及聯絡電話的林間步道偵測鏡頭，鏡頭前方則有被啃蝕一半的誘餌。

檢方在起訴書中指出，雷蒙出動獵犬將一頭野熊圍住，緊接著客戶便開槍將熊擊斃。猶他州州法禁止誘導野熊成為打獵目標，也禁止打獵民眾以獵犬追捕野熊。

檢方起訴書中並未提到當天雷蒙的客戶就是小唐納，小唐納的身分是在「鹽湖論壇報」調查報導中曝光，

報導指出，小唐納當年在這趟打獵行程中，2018年5月18日獵得一頭熊，隔天5月19日又獵得一隻美洲獅；小唐納當天曾Instagram上傳身穿獵裝的照片，並寫道在猶他州度過美好的周末時光。

戴維斯郡檢察官羅林斯(Troy Rawlings)對「鹽湖論壇報」指出，小唐納在這起案件中並未被列為被告，「他其實是受害者，可能還是詐騙行為的目擊證人，因為不肖業者吸引打獵民眾前來，以為參加的是合法狩獵活動」。