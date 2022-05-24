我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

設餌引誘野熊 供川普子獵殺 狩獵業者起訴

記者顏伶如╱綜合報導
前總統川普長子小唐納‧川普2018年5月在猶他州打獵時，一名狩獵導覽業者指示手下員工放置誘餌，成功吸引一頭黑熊前來成為小唐納普獵殺目標。檢察官以任意傷害受保護野生動物重罪罪名起訴業者，小唐納則未面臨刑責。(美聯社)
前總統川普長子小唐納‧川普2018年5月在猶他州打獵時，一名狩獵導覽業者指示手下員工放置誘餌，成功吸引一頭黑熊前來成為小唐納普獵殺目標。檢察官以任意傷害受保護野生動物重罪罪名起訴業者，小唐納則未面臨刑責。(美聯社)

根據「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)取得檢方起訴書，前總統川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)2018年5月在猶他州打獵時，一名狩獵導覽業者指示手下員工放置誘餌，成功吸引一頭黑熊前來，結果成為小唐納普獵殺目標。

猶他州戴維斯郡(Davis County)檢察長辦公室以任意傷害受保護野生動物重罪罪名起訴業者，最高面臨五年刑期，小唐納則未面臨刑責。

報導指出，猶他州檢察長透過戴維斯郡檢察長辦公室以任意傷害受保護野生動物三級重罪，起訴61歲狩獵導覽業者雷蒙(Wade Cox Lemon)，雷蒙犯罪事實則是2018年5月18日在卡爾邦郡(Carbon County)為客戶安排並完成獵殺野熊計畫。

根據法院紀錄，一名目擊者向猶他州政府野生動物保護廳檢舉指出，一群民眾帶著獵犬打獵活動結束後，森林裡留下穀類、食用油以及糕餅殘渣。野生動務保護廳派員實地調查，在山林裡找到一個印有雷蒙姓名縮寫及聯絡電話的林間步道偵測鏡頭，鏡頭前方則有被啃蝕一半的誘餌。

檢方在起訴書中指出，雷蒙出動獵犬將一頭野熊圍住，緊接著客戶便開槍將熊擊斃。猶他州州法禁止誘導野熊成為打獵目標，也禁止打獵民眾以獵犬追捕野熊。

檢方起訴書中並未提到當天雷蒙的客戶就是小唐納，小唐納的身分是在「鹽湖論壇報」調查報導中曝光，

報導指出，小唐納當年在這趟打獵行程中，2018年5月18日獵得一頭熊，隔天5月19日又獵得一隻美洲獅；小唐納當天曾Instagram上傳身穿獵裝的照片，並寫道在猶他州度過美好的周末時光。

戴維斯郡檢察官羅林斯(Troy Rawlings)對「鹽湖論壇報」指出，小唐納在這起案件中並未被列為被告，「他其實是受害者，可能還是詐騙行為的目擊證人，因為不肖業者吸引打獵民眾前來，以為參加的是合法狩獵活動」。

小唐納 猶他州 川普

上一則

聯航地勤、前NFL球員機場上演全武行 只因借輪椅？

下一則

狠酸川普女婿 前白宮顧問康威出書 沒罵川普

延伸閱讀

喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

引誘野熊供川普長子獵殺 導覽業者面臨重罪起訴

引誘野熊供川普長子獵殺 導覽業者面臨重罪起訴
明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手

明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手
紐時：潘斯鴨子划水布局2024 喬州初選與川普攤牌

紐時：潘斯鴨子划水布局2024 喬州初選與川普攤牌

熱門新聞

根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

2022-05-17 09:07
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

2022-05-22 20:30
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入