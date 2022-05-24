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與前NFL球員互毆 聯航地勤人員被開除

編譯林梅婕／綜合23日電
疑為前丹佛野馬隊角衛蘭利(左)的乘客，在紐瓦克國際機場與一名聯航員工發生扭打，被拍下來在網路瘋傳 。(取材自推特)
疑為前丹佛野馬隊角衛蘭利(左)的乘客，在紐瓦克國際機場與一名聯航員工發生扭打，被拍下來在網路瘋傳 。(取材自推特)

每日郵報(DailyMail)報導，新澤西州紐瓦克國際機場(Newark International Airport)日前發生一起衝突，一名聯合航空(United Airlines)地勤人員與乘客發生扭打，該名乘客被認出是美足職業聯盟(NFL)前球員蘭利(Brendan Langley)；全程被錄影上傳至推特(Twitter)，累積至少1200萬次觀看，按讚數超過36萬。

報導指出，事情發生於19日上午約11時，27歲的蘭利在事後遭到被捕拘留，但該名地勤人員並未被捕，且身分也未被公布；不過影片中可以看到，聯合航空櫃台人員是先出手攻擊的人。

目前尚不清楚為何該名地勤人員未被逮補，不過因為蘭利的攻擊導致他的眼睛受傷，事後被送往附近醫院治療。

蘭利也在當天被指控犯下一項襲擊罪；但紐新航港局(Port Authority)仍未澄清該名地勤人員是否也會被提出指控。聯合航空在23日表示，已開革該地勤人員，但並沒有說明原因。

雖說官方並未說明引發衝突的原因，但很可能是因為蘭利沒有使用機場提供的五元出租推車來運送行李，反而是向工作人員借輪椅；對此聯合航空拒絕做更多解釋或公布該名乘客的姓名，不過該公司發言人證實，該名地勤人員已被開除。

影片中該名地勤人員先出拳攻擊，卻隨即被擊倒在地，而且身體飛到櫃檯的後方，跌落在行李運輸帶上；接著他踉蹌地站起來，跌跌撞撞地走向蘭利，蘭利不敢置信地說：「他好像還想被打？他想再被打吧！」

之後其他航空公司的員工介入勸阻衝突才停止，蘭利也被機場警察逮補驅離。

該公司發言人僅表示：「聯合航空決不允許任何形式的暴力行為出現在我們的機場，或甚至是飛機上，我們也會全力配合當局進行調查。」

蘭利曾為NFL的丹佛野馬隊(Denver Broncos)效力，近期轉到加拿大足球職業聯盟(CFL)的卡加利牛仔隊(Calgary Stampeders)。

紐瓦克國際機場 新澤西州 NFL

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