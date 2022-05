聯航地勤、前NFL球員機場上演全武行 只因借輪椅？

每日郵報(DailyMail)報導,新澤西州紐瓦克國際機場 (Newark International Airport)日前發生一起衝突,一名聯合航空(United Airlines)地勤人員與乘客發生扭打,該名乘客被認出是美足職業聯盟(NFL )前球員蘭利(Brendan Langley);全程被錄影上傳至推特(Twitter),累積至少1200萬次觀看,按讚數超過36萬。

報導指出,事情發生於19日上午約11時,27歲的蘭利在事後遭到被捕拘留,但該名地勤人員並未被捕,且身分也未被公布;不過影片中可以看到,聯合航空櫃台人員是先出手攻擊的人。

目前尚不清楚為何該名地勤人員未被逮補,不過因為蘭利的攻擊導致他的眼睛受傷,事後被送往附近醫院治療。

蘭利也在當天被指控犯下一項襲擊罪;但紐新航港局(Port Authority)仍未澄清該名地勤人員是否也會被提出指控。聯合航空在23日表示,已開革該地勤人員,但並沒有說明原因。

雖說官方並未說明引發衝突的原因,但很可能是因為蘭利沒有使用機場提供的五元出租推車來運送行李,反而是向工作人員借輪椅;對此聯合航空拒絕做更多解釋或公布該名乘客的姓名,不過該公司發言人證實,該名地勤人員已被開除。

影片中該名地勤人員先出拳攻擊,卻隨即被擊倒在地,而且身體飛到櫃檯的後方,跌落在行李運輸帶上;接著他踉蹌地站起來,跌跌撞撞地走向蘭利,蘭利不敢置信地說:「他好像還想被打?他想再被打吧!」

之後其他航空公司的員工介入勸阻衝突才停止,蘭利也被機場警察逮補驅離。

該公司發言人僅表示:「聯合航空決不允許任何形式的暴力行為出現在我們的機場,或甚至是飛機上,我們也會全力配合當局進行調查。」

蘭利曾為NFL的丹佛野馬隊(Denver Broncos)效力,近期轉到加拿大足球職業聯盟(CFL)的卡加利牛仔隊(Calgary Stampeders)。

