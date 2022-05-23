美南浸信會 掩蓋神職人員性醜聞 高層還打壓、抹黑受害者

調查報告顯示，「美南浸信會」近20年來為了維護名譽，不讓遭受神職人員性虐待的受害者挺身而出，甚至對受害者造謠抹黑。(美聯社)

根據22日公布、長達288頁的調查報告內容，美國國內規模最大的新教徒組織「美南浸信會」(Southern Baptist Convention，SBC)近20年來為了維護名譽，壓制遭受神職人員性虐待的受害者挺身而出，甚至對受害者造謠抹黑。

美聯社22日報導，調查報告指出，受害者及其他人士多次向「美南浸信會」執行委員會投訴，但屢次得到的結果卻是受害者遭到打壓，某些執委會成員甚至對受害者公然充滿敵意。

由於外界要求教會必須對性虐指控啟動調查，「美南浸信會」執委會代表去年召開全國會議。獨立調查機構「指標解決方案」(Guidepost Solutions)在「美南浸信會」執委會委託下展開長達7個月的調查研究。

調查報告指出，某些「美南浸信會」執委會高層領導與外部顧問裡應外合之下，多年來控制著執委會對於各種性虐待指控的因應方式，基本上唯一目標就是要讓「美南浸信會」盡量撇清責任。

報告結論指出，為了符合目標，受害者或舉發性虐案件的其他人士，下場是遭到忽略，不予採信，或者被告知受到教會自主權的政策影響，「美南浸信會」對於受害者愛莫能助，某些曾有性騷 行為的神職人員因此得以繼續任職，服務教會及教友並不會接到通知或警告。

克莉斯塔‧布朗指控在青少年時期曾遭到「美南浸信會」牧師性虐。(美聯社)

調查報告裡記錄了受害婦女克莉斯塔‧布朗(Christa Brown)的遭遇。她表示，青少年時期曾遭到「美南浸信會」青年教育 牧師性虐。她說，事發數個月後提出檢舉時，馬上被下達封口令，而曾經對她伸出魔爪的青年牧師後來轉往許多州任職。

布朗對調查人員表示，過去15年裡，收到了大量仇恨郵件，網路部落格則湧入許多難堪留言，她也接到許多騷擾電話。

布朗看過調查報告後接受美聯社訪問時說，這份報告基本上證實了遭受「美南浸信會」神職人員性虐受害者過去數十年來的指控。