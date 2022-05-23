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開刀未付30萬醫療費 科羅拉多婦人遭提告 法官撤銷帳單

編譯洪毅╱綜合22日電
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)

來自科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇(Lisa French)2014年接受兩次手術後，竟收到高達30萬3709元的天價帳單，並因未完全繳納而遭醫院提告；不過科州高等法院16日判決，當前醫療機構的收費、乃至「意外帳單」(Surprise billing)等已「愈發恣意」，超出術前合約合理範圍而應當撤銷。

弗蘭奇2014年在丹佛近郊、西敏市(Westminster)的聖安東尼北區健康中心(St. Anthony North Health Campus)接受兩次脊椎融合手術(Spinal fusion)；在手術前，弗蘭奇接到醫院的費用估計單，載明弗蘭奇預計將自付1337元。

但是弗蘭奇收到帳單後，卻發現竟然需付30萬3709元，而她的保險公司幫她支付7萬4000元後，經營該醫院的Centura Health向法院提起訴訟，要求弗蘭奇支付剩餘費用；Centura Health的律師稱，弗蘭奇簽的術前合約要求她須「負責所有款項」，包括醫療、照護及維持醫院營運的費用。

但是科羅拉多州高等法院16日一致判決，認定該帳單並不合哩，應當撤銷，因此弗蘭奇不必向醫院支付更多費用；其理由為，雖然合約有「負責所有款項」的內容，但是帳單上許多受費項目並不透明，弗蘭奇事前並不知曉，也從未同意過要接受這些項目。

高等法院合議法官們進一步指出，現在的醫院收費基準已「愈發恣意」，不再能夠直接反映出醫療行為的實際成本，變成基於收益及與公私營保險公司協商等方面的考量，而制定的費用。

此外，弗蘭奇收到的醫藥費預估，係來自於醫院員工對她的健保卡的誤讀，實際上這間醫院並非弗蘭奇的保險公司的健保承保範圍。

醫院「意外帳單」的問題遭到詬病，以及提高收費透明度的呼聲由來已久，包括科羅拉多州及加州、紐約及俄勒岡州在內，多個周已陸續立法，禁止意外帳單；而在聯邦層級，保障病患的「無意外帳單法案」(No Surprises Act)也在今年1月1日起上路。

手術 保險 科羅拉多州

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