德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州 一名15歲少女4月初與父親一起觀看籃球比賽，途中離座去上廁所，竟遭歹徒綁架拐賣，十天後才從戀童癖者手中被救出。少女未返座時，父親曾立即要求體育場保安和達拉斯警方協助，警方卻只視此事件為「離家出走」，未進一步調查。最後是賣淫網站出現少女裸照，被奧克拉荷馬市警方注意到，展開追查，少女才得以獲救，有八人因犯罪被捕。

這樁綁架拐賣少女案發生在4月8日美國航空中心(American Airline Center)舉行的達拉斯小牛隊(Dallas Maverick)比賽過程中。少女父親在女兒如廁未歸時，立即通知體育場和保安，但達拉斯警方基於家庭法，除非有綁架證據，否則只能視失蹤少年為離家出走，並未展開調查。

女孩家人表示，女孩被綁架當天，有人看到她和幾名男性一起離開球場；警方要她父親先回家。這家人的代表律師表示，儘管他們天天要求警方展開調查，但達拉斯警方拒絕展開尋找少女的行動。

少女被綁六天後，這家人聯繫德州反人口販運倡議非營利組織(Texas Counter-Trafficking Initiative)，該組織4月14日在賣淫網站追蹤到女孩裸照，向奧克拉荷馬州 警方報案；警方最後在距球場約200哩的「美國長住旅館 」(Extended American Hotel)救出遭拐賣十天的受害少女。八人因犯罪被捕。

女孩母親傷心欲絕地發聲明說：「想到女兒被帶走的11天裡承受難以想像的事，我的心都碎了。現在她安全地與我們一起努力進行康復過程，我感到欣慰。」

女孩在旅館被警方找到時，與被定罪的性犯罪者尼爾森(Kenneth Nelson)在一起。拍攝她裸照者是岡薩雷斯(Karen Gonzales)，她被控販賣人口和傳播色情內容；另外還有人負責刊登廣告。

達拉斯警方發言人指出，少女於比賽過程中失蹤當晚，警方曾搜索事件現場，但依德州家庭法規定，除非存在綁架等非自願情況，失蹤少年屬於離家出走，且全案須提交少年居住地北里奇蘭希爾斯警局(North Richland Hills Police Department)。達拉斯警方4月11日向北里奇蘭希爾斯警局發出少女失蹤通告。

家人抨擊達拉斯警方、美國航空中心和美國長住酒店，未積極防止這種創傷性經歷。這家人的律師福滕貝里(Zeke Fortenberry)聲明指出：「受害者的人生將永遠改變。我們希望究責並改變這些組織，才不會有其他孩子發生類似狀況。」

福滕貝里並說：「涉及此案的系統和組織不斷令受害者失望。達拉斯警方本應在少女被賣到奧克拉荷馬州前，迅速調查線索並找到她。奧克拉荷馬市美國長住酒店則對發生在自己眼前的性剝削視而不見，一切向錢看。」