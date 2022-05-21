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芝加哥麥當勞餐廳外槍擊案 釀2死7傷 嫌犯當場被逮

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥鬧區麥當勞餐廳外面19日晚上發生槍擊命案，導致兩死七傷，嫌犯當場被捕。(美聯社)
芝加哥鬧區麥當勞餐廳外面19日晚上發生槍擊命案，導致兩死七傷，嫌犯當場被捕。(美聯社)

芝加哥鬧區麥當勞餐廳外面19日晚上發生槍擊命案，造成兩人死亡、七人受傷，嫌犯當場被逮。

命案地點離著名的Magnificent Mile商區僅數條街，槍聲驚動群眾四竄，一名女性慌亂中跌落附近地鐵站鐵軌重傷，許多旁觀者也爭先躲到地鐵站去。

芝加哥警局督察長布朗(David Brown)說，警員當場逮捕開槍者並沒收凶槍；警方也在搜捕據稱提供凶槍的其他嫌犯。

布朗說，事故起於雙方爭吵，但爭吵內容不知，槍響之前現場已經一片紊亂。案發地是觀光客、羅耀拉大學學生和購物、用餐的人密集的地方。

芝城消防隊隊長何南德茲說，案發後，員警把紅線地鐵兩站之間封閉，讓員警搜尋槍枝。乘客一度疏散，隨後即恢復通車。

芝加哥鬧區千禧公園上周才發生少年被槍殺事件；再早幾天，芝加哥戲院附近巷子還有兩名圍觀者遭槍傷。

為了改善治安，當局宣布周四到周日傍晚6點後，公園要有成年人陪伴，小孩才能去玩；周末晚上10點後宵禁，青少年不得出門。宵禁令已獲市議會委員會通過，待全會確認。

市長賴特福(Lori Lightfoot)對芝城治安敗壞，槍擊案頻繁，至感痛心，誓言派出更多警力巡視案發地區。

地鐵站 芝加哥 芝城

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