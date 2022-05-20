用未煮熟肉餅拍廣告 誇大漢堡尺寸 麥當勞、溫蒂挨告

麥當勞和溫蒂兩大速食連鎖商因為用未煮熟的肉餅，讓廣告漢堡看起來比實際賣出的大，而雙雙遭到集體訴訟。(Getty Images)

麥當勞 和溫蒂的客戶真的在乎漢堡的大小，相信它們的廣告，這兩大速食連鎖商因為用未煮熟的肉餅，讓廣告漢堡看起來比實際賣出的大，而遭質疑「牛肉在哪裡？」雙雙遭到集體訴訟。

還正在廣招消費者參與的訴訟，18日在紐約東區的聯邦法院提出，控訴麥當勞和溫蒂起司堡廣告不實，廣告顯現的大小，比客戶實際買到的大得多。

提告方說，溫蒂的廣告誇大食材的數量和肉餅的大小，並指控溫蒂的廣高標榜「比競爭對手相的漢堡還大，漢堡肉厚實多汁，裡面在塞滿豐富的配料」；而麥當勞「也和溫蒂漢堡使用同樣的手段，以誇大漢堡肉的尺寸來欺騙消費者」。

原告在訴狀中附上20幾張起司堡的照片，說這兩家公司的廣告，都拿未煮熟的肉餅充當樣板，看起來比實際上賣給消費大眾的大15%到20%。訴狀說，通常肉品烤熟後，會縮小25%。

麥當勞和溫蒂都未立即回覆媒體有關詢問。

雖說速食廣告中也會靠著添加一些裝飾和專業的拍攝技巧來提升食品在鏡頭前呈現的可口度，例如使用刮鬍泡代替發泡奶油，來讓食品的顏色更加鮮明；但投訴內容稱此舉對消費者並不公平，不只有誤導的效果，更剝奪其他據實以告的餐廳所能賺取利潤的機會和獲利金額。

提訴的三家律師事務所3月也在佛州 南區聯邦法院告漢堡王 ，說漢堡王廣告的產品比實際商品大，有廣告不實之嫌。

漢堡王說，正在進行或即將成案的官司，它都不予置評。

連鎖速食店不只漢堡店挨告。去年也有人對賽百味（Subway）提出集體訴訟，說它賣的鮪魚三明治實際上不是鮪魚，而是其他種魚。凱洛格（Kellogg）食品公司也曾挨告，理由是它的草莓塔餅乾的草莓含量太少。