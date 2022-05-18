加州同卵雙胞胎姊妹 同天產子 生兒身長體重又一樣 繼續雙雙對對

30歲的同卵雙胞胎姐妹切普拉克(左)和賈斯蒂尼亞尼(右)，同天分娩產下第一胎，兩嬰重量都是7磅3盎司，身長都是20吋。(ABC電視台截圖)

今年30歲的同卵雙胞胎姊妹切普拉克(Erin Cheplak)和賈斯蒂尼亞尼(Jill Justiniani)，在雙雙懷孕期間一直開玩笑說兩人會同天生產，誰也沒想到玩笑成真；5月5日是賈斯蒂尼亞尼預定剖腹產日期，切普拉克上午9時打電話來說：「我羊水破了！」姊妹倆在加州 凱瑟醫院(Kaiser Permanente hospital)各自產下第一胎，時間僅隔幾小時。

除了生產時機巧合令姊妹倆吃驚，新生兒大小體重也幾乎雷同。賈斯蒂尼亞尼的兒子奧利佛(Oliver)和切普拉克的兒子席拉斯(Silas)，出生重量都是7磅3盎司，身長也都是20吋。

不過，從另一個角度來看，在加州布雷亞(Brea)長大的這對雙胞胎姊妹，從小到大幾乎都相伴而行。

「我們總是一起做所有事情。」切普拉克說：「能在人生每個階段相伴彼此，真是太棒了，我們是彼此最好的朋友。」

她們從小愛好和興趣一致，成年後也有共同職業追求，都主修運動機能學並在杜明尼格兹加州州立大學(CSU Dominguez Hills)完成了相同職業治療碩士課程。現在都在同一家診所當兒科職業治療師，彼此辦公桌相鄰。兩人住的地方都在加州約巴林達市(Yorba Linda)，相距只有兩哩遠。

有趣的是，姊妹倆結婚日子相隔約一年，兩人懷孕日子卻相隔只有八天。她們強調，這一切未經任何計劃。

賈斯蒂尼亞尼和丈夫以恩(Ian) 試圖懷孕近一年，最後在2021年8月切普拉克婚禮當天上午，測得懷孕成功陽性結果。10天後，切普拉克和新婚丈夫扎克(Zach)在馬爾地夫度蜜月時，發現自己嗅覺增強，在家做懷孕測試發現，她也懷孕了。

賈斯蒂尼亞尼說：「那種感覺非常瘋狂，但我們明白這一切注定要發生。」切普拉克附和道：「我們一起在電話裡哭。我有預感，我們都會懷孕。」由於兩人幾乎同步懷孕，這對姊妹共同經孕期間各種感受的起落，也為彼此提供很多安慰。

另一方面，雙胞胎姊妹同天生產的故事，迅速傳遍醫院，工作人員和其他患者都大感驚喜。負責為雙胞胎產前護理的婦產科醫生愛莉絲．劉(Alice Lau)說：「我真不敢相信，我從未見過雙胞胎在同一天生產，我也不認為自己會再看到這種事。這個消息非常棒，它提醒我們奇蹟仍會發生。」

這對新生男寶寶雖不是親兄弟，但他們的母親確信他們永遠會有雙胞胎般的牽繫；切普拉克說：「我們非常興奮，他們將能擁有與我們相似的歷程，一起經歷人生所有旅程；繼續雙雙對對。」