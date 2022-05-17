加州、德州、佛州 未來30年野火風險高 危及全國近8000萬棟房產

最新調查研究指出，未來30年房舍每年都面臨1%以上野火風險的地區，加州排名第一，其次為德州、佛羅里達州。圖為加州消防人員正撲滅受野火波及的一棟房屋的火焰。(美聯社)

最新研究顯示，全美房屋面臨野火風險普遍增加，今年全美編列有地址的房屋當中，約有68萬6000棟面臨1%以上的野火風險，若以常見的30年房貸期限計算，未來30年野火風險超過50%的房舍則高達38萬1000棟；根據研究模型估算，未來30年房舍每年都面臨1%以上野火風險的地區，加州以63萬1755棟房屋排名第一，其次為德州 、佛羅里達州。

非營利組織「第一街基金會」(FSF)16日公布報告指出，「1%」的數字看似很小，但是如果「每年均面臨1%風險」，代表未來30年內，房屋遭到野火的機率高達26%，這屬於「極高度風險」，若涵蓋房屋、公寓、醫院、機場、政府機關等建築，有150萬處房產處於極高度風險。

處於「高度風險」、即未來30年遭到野火的機率為14%至26%者，共270萬棟；6%至14%的中度風險為600萬棟；1%至6%的低度風險為2020萬棟；1%以下的極低度風險為4940萬棟；加總起來，全國近8000萬棟房產存在野火侵襲的風險。

未來30年中，房舍每年均面臨1%以上野火風險的地區，以加州63萬1755棟最為嚴重，接下來是47萬4367棟的德州，佛周也有38萬3643棟。亞利桑納州、猶他州、內華達州、新墨西哥州也都各有超過10萬棟房屋面臨相同的野火風險。

紐約時報報導分析指出，近年來都會區房價越來越高，導致許多民眾選擇在郊區買房，居住地帶一步步深入容易爆發山林野火的區域。

「第一街基金會」研究報告顯示，除了夏威夷州 與阿拉斯加州 的全美48州，所有編列有地址的房屋當中，到了2052年將有半數面臨野火風險；包括懷俄明州、蒙大拿州在內等較為偏遠的州，如今已有90%房舍面臨某種程度的野火風險。