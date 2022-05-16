名主持人泣訴 搭機攜母乳保冰袋被要求丟掉 聯邦運安局致歉

節目主持人艾蜜莉·卡蘭德利日前搭機攜帶母乳，被指不符合飛安規定；卡蘭德利將此事訴諸推特後引來大量輿論關注。（取自推特）

節目主持人艾蜜莉·卡蘭德利(Emily Calandrelli)日前從加州 搭機前往華府時，在洛杉磯國際機場 遭安檢人員攔下，指她的隨身行李攜帶母乳不符合飛安規定；卡蘭德利將此事訴諸推特 後引來大量輿論關注，聯邦運輸安全管理局(TSA)已回應此事，除了向卡蘭德利致歉，也聲明「此次安檢不符合作業標準」。

據稱，當天卡蘭德利帶著年僅十周大的兒子搭機，她的隨身行李放了擠奶器和兩包保冰袋；當時她打算啟程前將母乳擠好，再使用保冰袋保存，但當時只有一個保冰袋還維持半冰的狀態，另一個保冰袋只有常溫。

然而，卡蘭德利經過安檢站時卻被兩名安檢人員攔下，告訴她不可攜帶液體上機，要求她將保冰袋丟掉；根據卡蘭德利告訴華盛頓郵報的內容：「我記得幾年前我剛生大兒子的時候也遇過同樣的情況，但這是第一次他們真的阻止我通行。」

事實上據TSA規定，特殊液體如母乳、配方奶或其他協助保溫的保冰袋都可豁免權帶上飛機，也包括半冰或泥狀的保冰袋；而且當局還額外規定，若屬「醫療必須用品」的保冰袋，即使沒冰過也可帶上飛機，但各州是否認定母乳設備屬於醫療必須品並不明確。

卡蘭德利聲稱，她最後將保冰袋丟掉時，安檢人員竟告訴她「以後不要再想偷偷把東西帶上機，不然同樣的事會再發生」，讓她相當難受。

卡蘭德利是網飛(Netflix)節目「艾蜜莉神奇實驗室」(Emily’s Wonder Lab)的主持人，她在推特上委屈地表示：「我跑進廁所裡開始哭了八分鐘」；事後她看到數百名網友回覆她的推文，表示自己也遇過同樣的情形，「原來跑進廁所偷哭的不是只有我」。

TSA發言人蘭斯頓(Carter Langston)表示已向卡蘭德利道歉，並指出這次安檢程序並不符合作業標準，將加強訓練。