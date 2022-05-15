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坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

記者胡玉立／綜合報導
造成病人過失致死的田納西州前護士沃特13日在法官宣判前，在法庭上向受害者家屬致歉。(美聯社)
造成病人過失致死的田納西州前護士沃特13日在法官宣判前，在法庭上向受害者家屬致歉。(美聯社)

備受醫護界關注的田納西州前護士沃特(RaDonda Vaught)藥物過失致死被判犯下兩項刑事重罪案，戴維森郡(Davidson County)刑事法院13日同意給予沃特司法轉移(judicial diversion)，這表示她在完成三年緩刑後，定罪將被取消，無須在獄中服刑。判決宣讀時，數百名聚集在法院外、反對起訴沃特的抗議者爆出歡呼聲。

38歲的沃特曾是納什維爾范德比爾特大學醫學中心護士，2017年她誤將致命劑量的麻痺劑「維庫溴銨」(vecuronium)當成鎮靜劑Versed，施予75歲患者夏琳．墨菲(Charlene Murphey)，導致墨菲死亡；今年3月她被判犯下刑事過失殺人罪和嚴重忽視受損成年人。

過去醫療錯誤通常是在州醫療委員會職權處理範圍內，幾乎從未在刑事法庭上被起訴。沃特遭起訴和定罪，引發護理和醫療組織譴責，稱此案形成危險先例，將加劇護理短缺，讓護士不再勇於坦承犯錯。

法官史密斯(Jennifer Smith)13日宣判表示，墨菲一家痛失至親，今天發生的一切都無法減輕損失；沃特很清楚此罪行的嚴重性，她也已在法庭明確表達悔意。史密斯指出，沃特過去沒有犯罪紀錄，也已被醫療機構除名，永不再從事護理工作；「被告已為此可怕失誤，承受後果。」

夏琳·墨菲的兒子邁克·墨菲(右)13日在宣判庭上表示，家人至今仍因母親驟逝而悲痛...
夏琳·墨菲的兒子邁克·墨菲(右)13日在宣判庭上表示，家人至今仍因母親驟逝而悲痛欲絕。(美聯社)

夏琳·墨菲的兒子邁克·墨菲(Michael Murphey)在宣判聽證會中表示，家人至今仍因母親驟逝而悲痛欲絕；「母親待人非常寬容，不會希望沃特服刑，但父親卻希望沃特被判最高刑期，」邁克．墨菲說：「父親日日為此受苦，他每周去墓地三、四次，然後就坐在那裡哭。」

沃特則說，墨菲的死永遠改變了她，她坦承犯錯，是為了防止其他護士犯錯。她還表示，將她判刑並沒有公眾利益，因為她的護理執照已被吊銷，不可能再犯罪。「我失去的不僅是我的護士執照和我的職業生涯。我永遠不會是同一個人，」沃特哭泣並顫抖地說：「墨菲去世時，我的一部分與她一起死去。」

組織納什維爾抗議活動的諾克斯維爾護士、播客文桑特(Tina Vinsant)表示，該組織已與田納西州議員討論立法保護護士免受醫療錯誤刑事起訴，並將在各州尋求類似法案。即使沃特未入獄服刑，他們也會繼續開展這項運動。「她一開始就不該受到指控，」文桑特說： 「我當然希望她不要坐牢，但這項判決並不會真正影響我們的努力方向。」

支持前護士沃特的民眾13日在法院舉牌聲援。(美聯社)
支持前護士沃特的民眾13日在法院舉牌聲援。(美聯社)

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