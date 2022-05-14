毆打、嘲笑非裔 路州3白警2被炒1辭職
路易斯安納州檢察官指控該州三名巡警毆打一名非裔駕駛哈里斯(Antonio Harris)，從警察隨身攝影機可見，哈里斯臉朝下張開四肢，但警察仍以膝壓制、掌摑並毆打他，且事後在簡訊中吹噓過程中的「慘叫」會讓他「做很久的惡夢」。
美聯社報導，哈里斯2020年因在20號州際公路(Interstate 20)違反交通輕罪，與警方發生高速追逐；巡警檢查哈里斯的刑事紀錄時，發現他遭吊扣駕照還有多張逮捕令，哈里斯隨即從檢查站逃逸，並遭巡警追車29哩，時速一度飆達150哩，最後因爆胎才停下車。
即使哈里斯已投降，臉部向下並張開四肢趴下，但三名白人巡警布朗(Jacob Brown)、迪摩斯(Dakota DeMoss)和哈普(George Harper)仍毆打他。
法院紀錄指出，先抵達的布朗在關掉隨身攝影機前，用膝蓋頂撞並掌摑哈里斯。
內部調查顯示，哈普手持手電筒，數度握拳毆打哈里斯頭部，並威脅要「懲罰」他；布朗則拉扯哈里斯的頭髮；從攝影機可見，迪摩斯拽哈里斯的髮辮讓他站起。
調查人員指出，布朗從未告知路州檢察官，他們有逮補哈里斯的影片。
路州州警2021年2月以瀆職重罪指控逮補這些巡警，但檢察官上周並未列出此罪；在路州，單純毆打輕罪得坐牢六個月和罰款1000元。
內部調查認為，這些州警提出不實報告，謊稱哈里斯企圖逃跑、拒絕配合指令且與巡警爭鬥，巡警才會對哈里斯採取「戰術攻擊」。
這些巡警事後還傳簡訊，以「哈哈哈」等詞訕笑打人的過程；布朗在一封簡訊中說，哈里斯「明天肯定腰痠背痛」，「知道我們能教育這名年輕人，讓我的心感到溫暖。」
哈普和布朗事後遭革職，迪摩斯則自行辭職。
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