毆打、嘲笑非裔 路州3白警2被炒1辭職

路易斯安納州三名巡警毆打非裔駕駛哈里斯，警察隨身攝影機並錄下一名員警用電擊槍企圖制服已被壓在地上的哈里斯。(美聯社)

路易斯安納州檢察官 指控該州三名巡警毆打一名非裔駕駛哈里斯(Antonio Harris)，從警察 隨身攝影 機可見，哈里斯臉朝下張開四肢，但警察仍以膝壓制、掌摑並毆打他，且事後在簡訊中吹噓過程中的「慘叫」會讓他「做很久的惡夢」。

美聯社報導，哈里斯2020年因在20號州際公路(Interstate 20)違反交通輕罪，與警方發生高速追逐；巡警檢查哈里斯的刑事紀錄時，發現他遭吊扣駕照還有多張逮捕令，哈里斯隨即從檢查站逃逸，並遭巡警追車29哩，時速一度飆達150哩，最後因爆胎才停下車。

即使哈里斯已投降，臉部向下並張開四肢趴下，但三名白人巡警布朗(Jacob Brown)、迪摩斯(Dakota DeMoss)和哈普(George Harper)仍毆打他。

法院紀錄指出，先抵達的布朗在關掉隨身攝影機前，用膝蓋頂撞並掌摑哈里斯。

內部調查顯示，哈普手持手電筒，數度握拳毆打哈里斯頭部，並威脅要「懲罰」他；布朗則拉扯哈里斯的頭髮；從攝影機可見，迪摩斯拽哈里斯的髮辮讓他站起。

調查人員指出，布朗從未告知路州檢察官，他們有逮補哈里斯的影片。

路州州警2021年2月以瀆職重罪指控逮補這些巡警，但檢察官上周並未列出此罪；在路州，單純毆打輕罪得坐牢六個月和罰款1000元。

內部調查認為，這些州警提出不實報告，謊稱哈里斯企圖逃跑、拒絕配合指令且與巡警爭鬥，巡警才會對哈里斯採取「戰術攻擊」。

這些巡警事後還傳簡訊，以「哈哈哈」等詞訕笑打人的過程；布朗在一封簡訊中說，哈里斯「明天肯定腰痠背痛」，「知道我們能教育這名年輕人，讓我的心感到溫暖。」

哈普和布朗事後遭革職，迪摩斯則自行辭職。