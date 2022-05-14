聯邦嚴查中國走私槍枝滅音器 3年逮捕204人

聯邦政府2019年展開查緝中國走私槍枝滅音器，到今年3月共逮捕了204人，沒收近4萬3000個進口滅音器和近5000枝槍。(Getty Images)

聯邦政府2019年展開「靜夜行動」(Operation Silent Night)，查緝中國走私槍枝滅音器(消音器)，到今年3月，逮捕了204人，沒入4萬2888個進口滅音器和4868把槍，涉案者包括重罪嫌犯和國內極端分子。

移民與海關執法局官員說，有關當局同時也關閉了販賣這些非法進口品和槍枝的網站，並與中國政府合作，阻擋不法廠商製造、出口滅音器。

隸屬該局的國土安全調查處西雅圖 辦公室專員哈默說，執法人員也利用這個打擊犯罪行動，查緝其他非法行為。

郵政總局檢查員懷特海德說，經此查緝，外國走私滅音器減少，來自中國的走私品還是持續流入美國，對治安的威脅因而轉型，例如，本土的非法廠商也開始生產滅音器，取代中國供應商，當局特別擔心的是用3-D技術生產的滅音器。

裝在槍管上減低槍聲與後座力的滅音器，通常以350元到1600元就可合法購得，但登記就需數周甚至數月，且需附上指紋，還要付稅；沒有合法槍枝的人不能擁有滅音器。

哈默說，中國製的滅音器不能從亞馬遜 網站購得，Google也很不容易買到，哪些網站才買得到，愛槍人士都在Reddit等社群網站 交換情報。NBC新聞台查過，中國網站上賣的滅音器不到20元，最高300多元，不必登記、不需查個人背景，就可購得。

他說，很多合法擁槍者，因為不想花太多時間和金錢合法購買滅音器，乾脆直接從中國購買，經這一波查緝，不少不能合法購買滅音器的重罪嫌犯落網，警方也逮到不少買滅音器但不想留下紀錄的國內極端主義者，查緝人員也追查到爆裂物(炸彈)的非法交易。

檢方說，2020年，一名西雅圖男子因有重罪紀錄，依法不能擁有槍枝，卻從中國訂購了五個滅音器而被逮；因為他非法擁有17枝手槍和24枝步槍和大量子彈，被判五年徒刑。