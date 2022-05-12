我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

佛羅里達州公寓坍塌案 9.97億元和解 尚待法院批准

編譯柯立偉╱綜合11日電
佛羅里達州瑟夫塞德市造成98人罹難的公寓倒塌事件，受害住戶與保險公司、建商等責任方將以9億9700萬元和解。(美聯社)
佛羅里達州瑟夫塞德市造成98人罹難的公寓倒塌事件，受害住戶與保險公司、建商等責任方將以9億9700萬元和解。(美聯社)

去年6月24日，佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓高的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)無預警倒塌，造成98人罹難，受害住戶律師11日表示，經過與保險公司、建商等責任方多次協調，最終以9億9700萬元達成和解，不過和解協議尚待法院批准。

本案承審法官漢茲曼(Michael Hanzman)獲悉達成協議後感到十分開心，他說：「對於涉事各方能夠這麼快達成協議，我感到震驚之餘也相當振奮，這速度超乎我原本的預期；眾所周知有些受害人可能一輩子都無法恢復正常生活，因此我希望本案速戰速決，最好能在坍塌事件一周年以前結束庭審，並在秋天開始讓受災戶拿到理賠金。」

事實上，今年稍早漢茲曼法官就曾針對此次事故批准一項8300萬元的初步和解協議，用以補償因公寓倒塌而遭受直接經濟損害的住戶；受害人律師11日公布的和解協議則更全面，除保險公司、建商外，還包含附近其他公寓大樓，協議的細則也涉及如何分配出售財產、侵權行為訴訟中的損害賠償金等問題。

除了因屋齡老舊、長年受海水侵蝕等影響外，受害住戶律師也表示，附近正在建設中的豪華公寓「87 Park」也是造成尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌的主因之一。

據法庭文件顯示，原告稱「87 Park開發商以不正當手段，購買距離尚普蘭大廈地基僅數呎的公共街道，並在康斗公寓附近進行了危險的破壞性挖掘，使海水湧入尚普蘭大廈並腐蝕其結構支撐，還將板樁打入地下40呎，導致鬆動尚普蘭大廈的建築結構」；不過87 Park開發商對此指控全盤否認。

佛羅里達州瑟夫塞德市造成98人罹難的公寓倒塌事件，受害住戶與保險公司、建商等責任...
佛羅里達州瑟夫塞德市造成98人罹難的公寓倒塌事件，受害住戶與保險公司、建商等責任方將以9億9700萬元和解。(美聯社)

保險 佛羅里達州

上一則

雇用無證移民而遭罰9500萬元企業 是奧茲選舉金主

下一則

快看世界／丕優調查：三成亞裔憂攻擊 改變每日習慣

延伸閱讀

防疫鬆綁 5/16起歐洲機場及航班不必戴口罩

防疫鬆綁 5/16起歐洲機場及航班不必戴口罩
加州新冠病故人數將破九萬

加州新冠病故人數將破九萬
到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」

到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」
華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉

華夏中文學校辯論比賽 獲獎名單揭曉

熱門新聞

馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因