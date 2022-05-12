佛羅里達州公寓坍塌案 9.97億元和解 尚待法院批准

佛羅里達州瑟夫塞德市造成98人罹難的公寓倒塌事件，受害住戶與保險公司、建商等責任方將以9億9700萬元和解。(美聯社)

去年6月24日，佛羅里達州 瑟夫塞德市(Surfside)12層樓高的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)無預警倒塌，造成98人罹難，受害住戶律師11日表示，經過與保險 公司、建商等責任方多次協調，最終以9億9700萬元達成和解，不過和解協議尚待法院批准。

本案承審法官漢茲曼(Michael Hanzman)獲悉達成協議後感到十分開心，他說：「對於涉事各方能夠這麼快達成協議，我感到震驚之餘也相當振奮，這速度超乎我原本的預期；眾所周知有些受害人可能一輩子都無法恢復正常生活，因此我希望本案速戰速決，最好能在坍塌事件一周年以前結束庭審，並在秋天開始讓受災戶拿到理賠金。」

事實上，今年稍早漢茲曼法官就曾針對此次事故批准一項8300萬元的初步和解協議，用以補償因公寓倒塌而遭受直接經濟損害的住戶；受害人律師11日公布的和解協議則更全面，除保險公司、建商外，還包含附近其他公寓大樓，協議的細則也涉及如何分配出售財產、侵權行為訴訟中的損害賠償金等問題。

除了因屋齡老舊、長年受海水侵蝕等影響外，受害住戶律師也表示，附近正在建設中的豪華公寓「87 Park」也是造成尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌的主因之一。

據法庭文件顯示，原告稱「87 Park開發商以不正當手段，購買距離尚普蘭大廈地基僅數呎的公共街道，並在康斗公寓附近進行了危險的破壞性挖掘，使海水湧入尚普蘭大廈並腐蝕其結構支撐，還將板樁打入地下40呎，導致鬆動尚普蘭大廈的建築結構」；不過87 Park開發商對此指控全盤否認。