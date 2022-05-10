阿拉巴馬逃獄犯 印州飛車追逐後落網 同行女獄警舉槍自盡

阿拉巴馬州重罪囚犯凱塞·柯爾·懷特(左)與前獄警薇姬‧懷特，9日在印第安納州落網後，薇姬舉槍自盡。(美聯社)

阿拉巴馬州 佛羅倫斯(Florence)4月29日發生重罪囚犯凱塞·柯爾·懷特(Casey Cole White)與前獄警薇姬·懷特(Vicky White)雙雙失蹤11天後，9日下午在佛羅倫斯以北約200哩外的印第安納州埃文斯維爾(Evansville)落網。

沒有親屬關係的兩人車子被發現後，一度發生短暫的飛車追逐，在車子翻覆後，凱塞隨即向警方投降；駕車的薇姬即舉槍自盡，因槍傷「非常嚴重」，送至醫院後在晚間宣告死亡。此一轟動全美的重大追捕刑案，暫告一段落。

拖車公司9日下午把男女懷特逃犯所駕的轎車拖走，進行鑑定。(美聯社)

檢警高度懷疑，事件的發生是由於兩人在勞德岱郡拘留所 產生類似「獄中浪漫」的「特殊關係」情愫，讓薇姬著手策劃此次行動；薇姬也因此遭控協助越獄、冒用身分、偽造文書等罪名，僅協助越獄就可能讓她面臨至多十年的刑期。

勞德岱郡警長辛格爾頓(Rick Singleton)對參與此案的檢警人員及報導此事的媒體表示感謝，說一名危險人物將不復重見天日「是個好消息」；凱塞已因多項罪名被判75年徒刑，入獄後更承認曾犯下一級謀殺罪，目前此案仍在審理中。

辛格爾頓表示，大多數越獄事件都是一時衝動，讓越獄後一切變得不可持續，但是這次越獄明顯有過縝密計畫，他們為此做大量準備，包括現金；薇姬於4月18日低價出售她的房屋，以準備9萬多元現金。

從越獄到落網，兩人至少換過四輛車：薇姬以前往法院為藉口帶走凱塞後，其警車棄置於佛羅倫斯，換乘薇姬以假名購買的福特SUV，當天就向北行駛100哩後於田納西州 威廉森郡(Williamson County)棄車。

兩人之後換乘另一輛福特皮卡車，再向北行駛100哩至印州埃文斯維爾，於一處洗車中心棄車後換乘凱迪拉克轎車，終於在9日下午落網；當天上午時，法警局才公布他們在洗車中心棄車的監視器畫面，是兩人逃獄後，已知第一次有凱塞露臉的畫面。

薇姬過去的紀錄完好無缺，惟同住前夫在今年初病逝，尚不確定其與凱塞的關係是否因此事而生。