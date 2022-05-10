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殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

編譯孫梁╱綜合9日電
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

賓州巴克斯郡(Bucks)檢方9日宣布，對槍殺兩個兒子的越南裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)的指控提升為一級謀殺，她至少提前一周就在謀劃殺死13歲和九歲兒子，並為此改寫遺囑，說明如何處理屍骨。

檢方說，38歲的阮鄭2日槍殺熟睡中的兩個兒子後，開車到新澤西州買了海洛因，再返回住家附近一座教堂的停車場；她吞服海洛因，在一張紙條上寫道：「請撥打911電話，我的兒子死在床上。」紙條中附有她家的住址。

頭部中彈的兩個兒子去世後，檢方9日對開槍的越南裔婦女阮鄭的指控提升為一級謀殺。(...
頭部中彈的兩個兒子去世後，檢方9日對開槍的越南裔婦女阮鄭的指控提升為一級謀殺。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

阮鄭最初被控試圖謀殺，兩個兒子在醫院一直靠生命維持機維持性命，直至他們的器官被生命之禮(Gift of Life)計畫安排捐獻。兩個兒童頭部中彈四天後6日死在賓州兒童醫院，大兒子上八年級，小兒子在三年級，兩人的學校發表聲明深感悲痛。

阮鄭9日在地區法院過堂時幾乎一言不發，檢察官表示，她的行為恐怖且不合情理，「近日來我一直在為兩個死去的兒童和其他活著的家人禱告，我們將盡一些可能為他們伸張正義。」

法庭文件顯示，槍擊事件前阮鄭一家深陷財務困境，她和兩個兒子與前夫家族的成員住在一套複式結構的房子，房主是前夫的姊姊柯瑞娜·提尼-梅奇昂度(Corinna Tini-Melchiondo)，阮鄭因拖欠房租1萬1000多元而確定5月3日被逐出。阮鄭與前夫姊姊的關係緊張，被指控虐待和騷擾。

阮鄭九歲的小兒子是與前夫提尼(Ed Tini)所生，兩人去年離婚。分手時提尼曾要求擁有對兒子的單獨監護權，因為他擔心阮鄭可能會綁架兒子，去年夏天暑假攜子回越南後可能不再回來，但阮鄭表示她是負責任的母親，她的根在所居住的社區，致使前夫的單獨監護權要求沒有成功。

阮鄭槍殺兒子時，前夫姊姊的22歲兒子奇安尼·梅奇昂度(Gianni Melchiondo)聞聲趕來探查，發現阮鄭站在前院草坪，手拿一盒照片，讓他轉交給前夫，兩人在一個地方上班。奇安尼答應和接過照片時，阮鄭用槍對準他，並連續兩次扣扳機，但槍故障未擊發。奇安尼奪下槍後，阮鄭駕車離去。

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