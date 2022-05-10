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為中國竊取可口可樂商業機密 華裔女工程師被判刑14年

編譯孫梁╱綜合9日電
可口可樂。(Getty Images)
可口可樂。(Getty Images)

被控竊取商業機密以使中國政府和一家中國企業受益的華裔女化學工程師尤曉蓉(Xiaorong You)，9日被田納西州的聯邦法官宣判14年刑期，罰款20萬元、獲釋後監視居住三年。

59歲的尤曉蓉報住密西根州蘭辛鎮(Lansing)，聯邦陪審團2021年4月經過13天審議，裁定她盜竊飲料罐塗漆技術、經濟間諜和電匯詐欺的罪名成立。

尤曉蓉2012年12月至2017年8月擔任可口可樂公司的全球首席工程師，2017年9月至2018年6月在田納西州的伊士曼(Eastman)化學公司任包裝應用研發經理。檢方說，尤曉蓉在可口可樂和伊士曼公司工作期間，有機會接觸到不含酚甲烷(双酚A，BPA)的飲料罐內層塗漆，而這種塗漆是多家化學公司花費近1億2000萬元研製的。

檢方指出，尤曉蓉利用竊取的商業機密在中國成立一家生產不含BPA的塗漆公司，她的中方合作夥伴威海金泓集團為了設立這家新公司，從中國政府獲取數百萬元資助。

司法部主管反間諜的助理部長奧爾森(Matthew Olsen)說：「庭審證據顯示，尤曉蓉的行為是為中國政府、山東省政府和威海市謀利。被告竊取的商業機密不但使外國企業，而且也使中國政府獲益。今天的判決不但彰顯出被告罪行的嚴重性，而且還體現了司法部維護國家安全的承諾，對一切偷竊美國企業智慧財產權的人都將追查到底。」

司法部主管刑事犯罪的助理部長柏萊特(Kenneth Polite)說：「企業投入大量時間和資金研發的世界一流技術一旦失竊，結果是災難性的。被告不但使自己和中國的合作夥伴發家致富，而且還讓中國政府發財。此類犯罪不但威脅受害的企業，而且還威脅到對國家的經濟安全。此案的判罰是向商業機密掌管人發出的警訊：違法必將受到嚴懲。」

聯邦調查局(FBI)代助理局長本納維茲(Bradley Benavides)說：「竊取技術不僅只是對企業犯罪，而且還是對美國工人的犯罪，影響到他們的工作與生計。FBI對一切違法和危害國家經濟與國家安全的人都將追究到底。」

司法部 可口可樂 田納西州

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