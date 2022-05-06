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奧克拉荷馬州6少女車禍身亡 16歲女駕駛驗出大麻

編譯孫梁／綜合5日電
今年3月奧克拉荷馬州一起致命車禍的初步調查報告，披露了駕駛小轎車的16歲少女死後血液檢驗顯示酒精是陰性，但大麻為陽性。該車與一輛大卡車相撞嚴重損毀 ，車上的六名少女全部喪命。(美聯社)
今年3月奧克拉荷馬州一起致命車禍的初步調查報告，披露了駕駛小轎車的16歲少女死後血液檢驗顯示酒精是陰性，但大麻為陽性。該車與一輛大卡車相撞嚴重損毀 ，車上的六名少女全部喪命。(美聯社)

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)5日公布今年3月奧克拉荷馬州一起致命車禍的初步調查報告，披露了駕駛一輛小轎車的16歲少女死後的化驗結果，顯示她血液中的酒精是陰性，但大麻為陽性。

小轎車在車禍中與一輛大卡車相撞，小轎車上的六名少女全部喪命。

六名少女的年齡分別為15到17歲，她們是在學校的午餐時間乘坐雪佛萊斯帕可(Chevrolet Spark)小轎車外出，但這款車的乘客人數只限四人。小轎車在奧州Tishomingo鎮被一輛大卡車撞上，開車的16歲少女和車上的其他五人當場斃命，事發地點在奧克拉荷馬市的東南方向約100哩處。

奧州州警說，小轎車上的六人中僅有兩人繫了安全帶，但沒有公布她們的姓名。

NTSB的調查報告稱，16歲的少女是在一個停車標誌處左轉彎時，被迎面駛來的大卡車撞擊，卡車司機沒有受傷，化驗結果顯示酒精和藥物均為陰性。

調查報告指出，事發時，16歲的少女駕駛人剛拿到初級駕照六個月。根據初級駕照的規定，持有人只允許搭載家庭成員以外的一名乘客，除非車上坐有至少21歲以上的人。

駕照 車禍 奧克拉荷馬州

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