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販賣類鴉片藥 助長成癮危機 華格林連鎖藥店付6.8億和解金

編譯孫梁／綜合5日電
被控不當分銷數十億片止疼藥、助長了鴉片類藥物危機的華格林連鎖藥店，與佛州達成6億8300萬元的和解協議。(美聯社)
被控不當分銷數十億片止疼藥、助長了鴉片類藥物危機的華格林連鎖藥店，與佛州達成6億8300萬元的和解協議。(美聯社)

佛羅里達州檢察長艾希莉·穆迪(Ashley Moody)5日宣布，被控不當分銷數十億片止疼藥、助長了類鴉片藥物危機的華格林連鎖藥店(Walgreens)，與佛州達成6億8300萬元的和解協議。

和解協議是在法院開審四周，政府當庭呈證後達成的。佛州起訴了12家釀成類鴉片藥物危機的藥廠和藥店，華格林是達成協議的最後一家，佛州的控案將為解決類鴉片藥物過量使用與成癮問題帶來30多億元資金。

穆迪表示：「我們已做好準備，對人為製造的類鴉片藥物危機，給予沉重回擊。我對達成最後一個和解協議和全部控案的最終結束感到高興。」

總部位於芝加哥的華格林在全國50個州有9000多家分店，其中佛州820家。藥店聲明說，他們在和解協議中沒有承認有任何不當行為，6億8300萬元中的6億2000萬元將在18年內支付，6300萬元為律師費。

生產奧施康定止疼藥(OxyContin)的普度製藥公司是達成一項全國範圍的廣泛和解協議，規定擁有普度製藥的Sackler家族將支付60億元。自2007年以來，普度製藥針對各項民事與刑事指控所達成的和解協議，已超過450億元。

佛州檢方指控說，華格林2006年5月至2021年6月在佛州分銷43多億粒類鴉片藥物，其中半數以上都含有可被濫用、詐欺和上癮的警示，而且易於識別，但公司卻沒有標註和採取行動。

過去20年，美國逾50萬人的死亡與類鴉片藥物氾濫有關，包括濫用處方止疼藥、海洛因等毒品以及非法生產的芬太尼。

在被佛州指控助長類鴉片藥物危機的其他藥店中，西維斯健康公司(CVS Health Corp)和西維斯藥店(CVS Pharmacy Inc)同意向佛州支付4億8400萬元；以色列的梯瓦製藥工業公司(Teva Pharmaceuticals Industries Ltd)同意支付1億9500萬元；愛爾蘭的愛力根藥業公司(Allergan PLC)支付逾1億3400萬元。

此外，美國的麥克森公司(McKesson Corp)、賈德諾公司(Cardinal Health Inc)、嬌生公司(Johnson & Johnson Inc.)和美源柏根公司(AmerisourceBergen Corp)也同意向佛州賠付。

佛州 嬌生 毒品

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