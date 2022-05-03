艦上自殺頻傳 喬治華盛頓號航母水兵上岸安置

航空母艦「喬治華盛頓號」接連傳出艦上水兵自殺事件。圖為該艦駛進維州諾福克港。(Getty Images)

「喬治華盛頓號」(USS George Washington)航母接連傳出水兵自殺事件，其頻率之高為多年來未見；有鑑於此，海軍當局決定安排艦上部分水兵暫時至造船廠的岸上設施居住。

喬治華盛頓號自2017年以來，就一直在諾福克附近的紐波特 紐斯造船廠(Newport News Shipbuilding)內維修，期維修完工時程已三度延期，從原訂的2021年延到預計2023年才能出任務。

由於艦上仍有約400名官兵留守在造船廠內的艦上生活。據悉，該艦無法正常出航和承接任務，影響官兵的士氣及心理健康 ，可能是艦上接連發生人員自殺的原因之一。

喬治華盛頓號已從2日起轉移260水兵至諾福克海軍造船廠的陸上軍事設施居住，直到航母可啟航的前四個月為止，而在轉移的這段期間，「要找出水兵們的需求問題」。

喬治華盛頓號上有多少水兵自殺，目前依然沒有具體而一致的數字；有水兵指出，艦長高特(Brent Gaut)曾在4月11日時向官兵透露，過去九個月間有九人自殺，接著到15日又有水兵死於自殺。

但是軍方不願證實或否認高特的說法，而是說自去年以來，喬治華盛頓號上已有八人死亡，其中今年4月時有三人明顯死於自殺，而在去年，12月時有一人自殺，10月及5月時有人死於「與健康有關的原因」，7月的死亡事件則仍在確認中。

此外，軍方也承認在2019年11月時，喬治華盛頓號上有三人自殺；至於去年7月的事件，維吉尼亞州 法醫辦公室已認定其死於自殺。

儘管數字可能有兜不攏的情況，但不論如何，這已經是軍隊多年以來頻率最高的單一場所接連自殺事件。