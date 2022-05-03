賓州2男童熟睡 遭亞裔母開槍爆頭 作案動機不明

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州新鎮(Newtown)38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早開槍打中在家沉睡的兩個兒子的頭部，兩人性命垂危，並企圖向聞聲前來探查的鄰居開槍，但槍支 故障；阮女隨後開車逃走，數小時後在附近教堂停車場被捕，被控三項試圖謀殺，預計其中兩項將很快升級為謀殺罪。凶嫌阮鄭當天下午出庭時，法官下令不准保釋，還押候傳。

巴克斯郡(Bucks)檢察官溫卓布(Matt Weintraub)2日表示，阮鄭的13歲和九歲的兒子中彈後，一直靠生命維持系統繼續維持生命特徵，主要在等候「生命之禮」(Gift of Life)安排，捐出身體器官。

溫卓布指出，調查剛剛開始，阮鄭作案的動機不明。

法庭紀錄顯示，阮鄭因為拖欠數月逾1萬1000元房租，而與房東柯瑞 娜·提尼-梅奇昂度(Corinna Tini-Melchiondo)發生糾紛，法院做出對房東柯瑞娜有利的裁決後，下令阮鄭在3日前搬家。

柯瑞娜的哥哥愛德·提尼(Ed Tini)是阮鄭的前夫，也是阮鄭小兒子的父親；但兩人後來離異，阮鄭2015年向法院提出離婚。柯瑞娜與阮鄭兩人是姑嫂關係。

阮鄭住的是複式結構房屋，與梅奇昂度家族的其他成員一起合住，因此槍聲吵醒了他們；22歲的奇安尼·梅奇昂度(Gianni Melchiondo)聞聲前來查看時，發現阮鄭站在屋外的草坪，手裡拿著一盒照片。

阮鄭問他是否願意幫忙，把照片交給她的前夫，前夫與奇安尼在一個地方上班。奇安尼答應她並接過照片，此時阮鄭掏出左輪手槍對著他，連續兩次扣動扳機，但槍支故障，梅奇昂度奪路逃走，阮鄭也駕車離去。

警察在室內的床上發現兩個兒子頭部中彈，傷勢危重，將他們送到聖瑪麗醫療中心救治。

警方發出通輯令數小時後，華盛頓十字衛理公會教堂說阮鄭的車就在他們的停車場，警方趕到後，逮捕阮鄭，發現她的槍裡仍有子彈。

警方將阮鄭緊急送往聖瑪麗醫學中心，因為她已吞食毒品，企圖自殺。警方表示，阮女的槍是合法購買的。

阮鄭的鄰居都不願對發生的槍案事多加評論，只表示阮鄭與兩個兒子的關係很親密。