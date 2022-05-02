5年651顆高球砸進家裡 麻州夫婦不堪其擾提告 球場判賠493萬

麻塞諸塞州一對夫婦幾年前買下鄰近高爾夫場的房屋，入住後卻屢次遭球場飛來的高爾夫球砸中，夫妻倆不堪其擾對高爾夫俱樂部提告，近日宣判該夫婦獲賠近500萬，目前高球 場已提出上訴。

根據法庭紀錄，去年12月普利茅斯郡(Plymouth County)高等法院一陪審團認定「印地安池塘鄉村俱樂部」(Indian Pond Country Club)未能保護艾瑞克‧坦查(Erik Tenczar)與雅典娜‧坦查(Athina Tenczar)夫婦的房屋免於高爾夫球的侵擾，判定坦查夫婦獲得493萬元賠償金。

坦查夫婦起先控告「印地安池塘鄉村俱樂部」與「光譜建設」(Spectrum Building)，後者是他們在金士頓(Kingston)新居的建築商，夫婦倆已經與建商和解，「印地安池塘鄉村俱樂部」為唯一被告。

根據訴訟文件，坦查夫婦於2017年4月以75萬元購買新房，內容寫到：「高爾夫球隨時侵襲的持續威脅，使坦查夫婦無法使用與享受他們的房產。」

對於顧客因高爾夫球打擾感到失望的疑問，坦查夫婦的律師高文(Robert Galvin)表示理解，他知道坦查夫婦購買球場第15洞鄰近的房屋，但高文說與651顆襲擊他們住處的高爾夫球相比，後院偶爾出現高爾夫球的不便根本不算什麼。

坦查家的窗戶多次被球砸毀，2018年一次高爾夫打擊擊中窗戶，玻璃碎一地，使原告女兒受到驚嚇，坦查夫婦因此決定聯繫金士頓警察 局提告。

律師高文接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪表示：「他們以為買下一棟擁有高爾夫球場景觀的房屋，結果卻買到一棟『高爾夫打擊場』，很顯然這棟房屋會不斷被球擊中。」

辯方認為判定賠償金額過高，正在上訴此案判決。

坦查夫婦家位於極度左傾的彎道彎曲處，因此球手經常在擊球時意外打中坦查家。現在第15洞的球道已經移開，坦查夫婦與三個女兒希望能夠解決問題。