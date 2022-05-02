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調查惡犬攻擊事件 她反遭七條狗咬死 飼主被控殺人

編譯徐薏茹／綜合1日電
飼養的猛犬咬死政府工作人員，狗主人布蘭狄‧道迪被控過失殺人罪。(富蘭克林郡警長辦公室)
飼養的猛犬咬死政府工作人員，狗主人布蘭狄‧道迪被控過失殺人罪。(富蘭克林郡警長辦公室)

阿拉巴馬州富蘭克林郡(Franklin)警長辦公室29日發布聲明，說明州衛生廳一名員工上周獲報前往處理一群犬隻攻擊的案件，不幸遭同一批犬隻攻擊致死。

阿拉巴馬州地方媒體網站AL.com報導，飼主布蘭狄‧道迪(Brandy Dowdy)已被逮捕並且被控過失殺人罪，她飼養的犬隻多次攻擊當地居民；道迪目前拘留中尚未獲保釋。

根據警方臉書貼文消息，29日晚間6時當地居民通報發現一輛可疑車輛，警方在紅灣市(Red Bay)附近郊區一輛車內找到賈克林‧夏莫‧比爾德(Jacqueline Summer Beard)遺體，富蘭克林縣驗屍官當日宣告比爾德死亡。

比爾德29日上午抵達阿拉巴馬州11號公路上的住家，調查該區域前一天通報的幾起犬隻攻擊案件，據信她死前一直試圖聯繫飼主道迪。

警方到達案發現場時，同一群犬隻再度攻擊居民，據稱飼主道迪也動手攻擊，導致一人輕微受傷，警方隨後逮捕道迪。

警長表示現場共有七隻狗，其中一些已經立即被安樂死。

比爾德在阿拉巴馬州衛生廳(The Alabama Department of Public Health)工作已經近17年，最近在多個郡縣擔任環保監督人。

阿拉巴馬州衛生廳衛生媒體傳播部門(Health Media and Communications Division)主任埃斯特林(Ryan Easterling)發表聲明傳達哀悼之意：「阿拉巴馬州衛生廳向夏莫‧比爾德的家人、朋友與同事表達我們最深切的同情。」

「比爾德的同事知道她很傑出，她是一位很棒的團隊工作者，受到認識她的人喜愛，對阿拉巴馬州衛生廳來說，這是非常悲傷的日子，我們懇請大家在這最艱難的時刻，尊重比爾德家人的隱私。」

在比爾德之前，一名女子在步行時被同批犬隻攻擊，該女子目前仍在密西西比州住院治療中。

阿拉巴馬州 明州 隱私

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