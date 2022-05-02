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協助逃獄？ 女警前一天申請退休 解送囚犯後雙雙失蹤

編譯洪毅／綜合1日電
同時失蹤的獄警薇姬‧懷特。(美聯社)
同時失蹤的獄警薇姬‧懷特。(美聯社)

阿拉巴馬州佛羅倫斯(Florence)的勞德岱郡拘留所(Lauderdale County Detention Center)發生疑似囚犯挾持獄警逃獄事件；聯邦法警局(USMS)30日表示，該名囚犯恐怕非常兇險，獄警有人身安全之虞，已經懸賞1萬元尋求兩人的下落。

38歲的凱塞·柯爾·懷特(Casey Cole White)自2020年因多起犯罪紀錄而遭到關押，包括闖入民宅、劫車、拒捕等，並在入獄後承認於2015年殺害康妮·芮吉威(Connie Ridgeway)而在勞德岱郡拘留所等待法院開審。

懷疑逃獄的凱塞·柯爾·懷特。(美聯社)
懷疑逃獄的凱塞·柯爾·懷特。(美聯社)

56歲的拘留所獄警薇姬·懷特(Vicky White)於29日上午9時40分左右押送凱塞，表示要送他到法院進行心理評估，之後她自己則要去看醫生；到下午3時30分左右，獄方才意識到兩人失蹤，手機已無法撥通，這時已過了近六小時。

從事獄警16年的薇姬與凱塞沒有親屬關係；而薇姬將凱塞帶離拘留所時提到的心理評估，以及之後的安排均非事實，單獨押送疑犯前往法院亦不符工作守則，此外，薇姬離開拘留所時，武器依然在她身上。

警方沒有排除薇姬協助凱塞逃獄的可能性，但目前初步認定是凱塞挾持薇姬後逃獄；事實上，就在兩人失蹤的前一天，薇姬才剛申請退休

薇姬與凱塞最後的已知行蹤是鄰近的購物中心，兩人疑似在該購物中心停車場棄車逃逸；警方目前正朝多方面「積極調查」。

勞德岱郡警局表示，鑒於凱塞因一級謀殺而遭到關押，他們相信薇姬不論如何，都處於危險之中。

聯邦法警局阿拉巴馬州北區警長基利(Marty Keely)則說，相信凱塞對薇姬及民眾造成「嚴重威脅」，而且考慮到危險性，任何知道凱塞行蹤的民眾都不應嘗試逮捕他，而是立即透過電話或網路聯繫法警局。

拘留所 阿拉巴馬州 退休

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