偷用自己精子幫人受孕 科羅拉多州醫師判賠900萬元
針對科羅拉多州生育醫師瓊斯(Paul B. Jones)使用他個人精子任意為三名女子人工授精受孕案，陪審團28日裁定，瓊斯及其診所西科羅拉多州婦女保健中心(Women's Health Care of Western Colorado)須賠償這三個家庭900萬元。
陪審團的這項裁決，是在3月另一位佛蒙特州醫師被判賠500萬元後作出；印第安納大學法學教授和生育欺詐專家馬德拉(Jody Madeira)說，這兩項決定將為全國生育詐欺案件，開創先例。
據「丹佛郵報」(Denver Post)報導，三個家庭指控瓊斯使用自己的精子，為三名要求使用匿名捐精者的女子授精。對此裁決，瓊斯、他的律師和診所均拒絕評論。
此案源自2019年，瓊斯及其診所被控在1979年至1985年期間於七次人工授精時，使用了自己的精子。這些孩子長大成人後，通過DNA家譜服務了解到他們有個共同的關聯，即為瓊斯。其中部分家庭後來與瓊斯達成和解。
決定提出訴訟的其中一個家庭成員德州居民埃蒙斯-博林(Maia Emmons-Boring)指出，她在三年多前通過家庭DNA測試發現，自己叫了一輩子「爸爸」的那個人，並不是她的生父；她說：「我們的目標從來不是錢，而是為了在法庭上見到他。」
談到3月份另一位佛蒙特州醫師被判賠500萬元；馬德拉說： 「這兩個並列的判決顯示公眾拒絕接受這種事，他們知道這從來都不是護理標準，覺得太過怪異。」
科羅拉多州立法者幾天前也才剛提出一項州法案，要給予捐贈者更大的保護。
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