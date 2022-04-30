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偷用自己精子幫人受孕 科羅拉多州醫師判賠900萬元

記者胡玉立／綜合報導
科羅拉多州生育醫生瓊斯使用他個人精子任意為三名女子人工授精受孕，陪審團裁定，瓊斯及其診所須賠償這三個家庭900萬元。(KGW電視台截圖)
科羅拉多州生育醫生瓊斯使用他個人精子任意為三名女子人工授精受孕，陪審團裁定，瓊斯及其診所須賠償這三個家庭900萬元。(KGW電視台截圖)

針對科羅拉多州生育醫師瓊斯(Paul B. Jones)使用他個人精子任意為三名女子人工授精受孕案，陪審團28日裁定，瓊斯及其診所西科羅拉多州婦女保健中心(Women's Health Care of Western Colorado)須賠償這三個家庭900萬元。

陪審團的這項裁決，是在3月另一位佛蒙特州醫師被判賠500萬元後作出；印第安納大學法學教授和生育欺詐專家馬德拉(Jody Madeira)說，這兩項決定將為全國生育詐欺案件，開創先例。

據「丹佛郵報」(Denver Post)報導，三個家庭指控瓊斯使用自己的精子，為三名要求使用匿名捐精者的女子授精。對此裁決，瓊斯、他的律師和診所均拒絕評論。

此案源自2019年，瓊斯及其診所被控在1979年至1985年期間於七次人工授精時，使用了自己的精子。這些孩子長大成人後，通過DNA家譜服務了解到他們有個共同的關聯，即為瓊斯。其中部分家庭後來與瓊斯達成和解。

決定提出訴訟的其中一個家庭成員德州居民埃蒙斯-博林(Maia Emmons-Boring)指出，她在三年多前通過家庭DNA測試發現，自己叫了一輩子「爸爸」的那個人，並不是她的生父；她說：「我們的目標從來不是錢，而是為了在法庭上見到他。」

談到3月份另一位佛蒙特州醫師被判賠500萬元；馬德拉說： 「這兩個並列的判決顯示公眾拒絕接受這種事，他們知道這從來都不是護理標準，覺得太過怪異。」

科羅拉多州立法者幾天前也才剛提出一項州法案，要給予捐贈者更大的保護。

科羅拉多州 佛蒙特州 DNA

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