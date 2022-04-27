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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

被控虐死2歲女兒 死囚律師提新證據 行刑前夕法院喊卡

編譯林梅婕／綜合26日電
魯綺歐的支持者聚集在州長辦公室外，得知法院決定後欣喜不已。(美聯社)
魯綺歐的支持者聚集在州長辦公室外，得知法院決定後欣喜不已。(美聯社)

德州刑事上訴法院25日宣布，因凌虐兒童致死而被起訴的德州女子梅莉莎‧魯綺歐(Melissa Lucio)，其死刑暫停執行；繼此案出現新的證據後，魯綺歐不斷獲得社會名人和議員的聲援，為她爭取重審的機會。

魯綺歐被控將自己兩歲大的女兒瑪麗亞(Mariah)凌虐致死，並於2007年獲判死刑，原定27日執行毒藥注射死刑。

檢方仍堅持之前的判決，稱瑪麗亞的身上有多處瘀傷，是被母親凌虐的證據；但魯綺歐的律師反駁說，瑪麗亞的傷勢是在死前幾天，從陡峭的樓梯上摔下所致。

「我很感謝法院給我活下去的機會，讓我證明自己的清白，」魯綺歐在聲明中說道：「我的內心無時無刻惦記著瑪麗亞，我很感謝可以再多當幾天的母親和祖母，我也會用我的時間為他們祈福。我也深深感謝所有為我祈禱、為我發聲的人。」

魯綺歐的律師凡內莎‧波特金(Vanessa Potkin)表示，其中一名為魯綺歐聲援暫緩死刑的共和黨籍州眾議員利奇(Jeff Leach)，在第一時間電話通知魯綺歐死刑確定暫緩的消息後，「她的淚水有如潰堤一般」。

利奇在聲明中也感謝上訴法院，「按下暫停死刑的按鈕，讓德州免於犯下不可挽回的錯誤，殺害一名無辜的公民」。

魯綺歐的律師團除了主張審判過程中，有關魯綺歐過去有過對他人做出身體、心靈和性暴力的紀錄，影響陪審團判定事實；還控訴檢方提出的證據錯誤且不符合科學，才誤導陪審團。

波特金說：「所有新的證據都指向她是無辜的，當時法院甚至不曾考慮這個可能性。如今法院的決定讓我們有機會持續努力，為梅莉莎翻盤。」

德州民主黨籍州眾議員穆迪(Joe Moody)聞訊後也在推特上發文表示自己鬆了一口氣：「法院的命令證明，梅莉莎不該死。」

德州刑事上訴法院宣布，因凌虐女兒致死而被起訴的德州女子梅莉莎‧魯綺歐，其死刑暫停...
德州刑事上訴法院宣布，因凌虐女兒致死而被起訴的德州女子梅莉莎‧魯綺歐，其死刑暫停執行。(美聯社)

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