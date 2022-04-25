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槍枝暴力遽升 首次超越車禍 美國未成年人死因第一

編譯林梅婕／綜合24日電
聖路易一名十歲男孩在家中發現一把槍，卻在玩弄時把自己打死了。他的家人悲痛莫名，但悲劇已難挽回。(美聯社)
聖路易一名十歲男孩在家中發現一把槍，卻在玩弄時把自己打死了。他的家人悲痛莫名，但悲劇已難挽回。(美聯社)

過去幾十年來車禍一向是全美未成年的第一大死因，但「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)最近一份研究指出，自2019至2020年期間，1歲至19歲年輕人的第一大死因首次改為槍枝，比率暴增13.5%，占比達近三成。

該研究的人員引用聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，2020年槍枝致死的人數創新紀錄，達到4萬5222人；參與該研究的其中一人、密西根州立大學(University of Michigan)槍枝傷害與預防中心的共同主任卡特(Patrick Carter)表示，兒童約佔這些死亡人數中的一成，約4357人。

此外，其他研究顯示，新冠肺炎爆發的期間，槍枝暴力發生的頻率也急遽上升；但該研究強調，上述死亡的兒童並不一定與槍枝有絕對的關係。

在2020年之前，幾十年來兒童死因第一名都是車禍，卡特接受全國公共廣播電台(NPR)訪問時表示，兩大死因排名互換，背後的原因是「截然不同的故事」，他說：「槍枝死亡的排名為何提前，這點我們的研究並沒有太多進展。事實上，這也是最近幾年才開始提升，但車禍的死亡率卻已經持續下降一段時間了。」

根據另一項研究，過去超過60年，車禍一直盤據兒童死因排名第一的位置；但幾年下來隨著汽車的安全防護更堅固，駕駛水準也不斷提升， 全國公路交通安全局(NHTSA)更持續推動兒童坐車的安全，已大幅改善車禍的問題。

「對於槍枝死亡，我們也可以如法炮製，我們只是還無法在同樣的時間內做到一樣的事，」卡特說：「這些都需要時間，找到根本的問題才能找到解決的辦法。」

卡特也解釋，槍枝的死因在成人與未成年之間的關係完全顛倒；以成人來說，65%的槍枝死亡與自殺有關，30%為謀殺，2%是擦槍走火；但在未成年的身上，65%為謀殺，35%是自殺。

車禍 聯邦疾病防治中心 新英格蘭

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