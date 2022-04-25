虐殺女兒 德州婦人27日執行死刑 近半陪審員要求重審

同情梅莉莎‧魯綺歐的團體，一直為她喊寃。(美聯社)

德州 52歲拉丁裔女子梅莉莎‧魯綺歐(Melissa Lucio)被控將自己兩歲大的女兒瑪麗亞(Mariah)凌虐致死，2007年判刑確定，預計本月27日執行死刑；然而，當初認定魯綺歐有罪的陪審團中，將近一半的成員出面要求暫緩死刑，呼籲讓魯綺歐接受重審。

12名陪審團中，有五人對當初的判決提出質疑，要求給魯綺歐重審的機會。

魯綺歐的律師表示，新的證據指向瑪麗亞頭部重擊的傷勢應該是從樓梯上摔下導致。

眾多國會議員和名人相繼為魯綺歐發聲，實境秀名人金卡戴珊(Kim Kardashian)，以及先前被控謀殺男友起訴、最後判決被推翻的亞曼達‧納克斯(Amanda Knox)，都表態聲援魯綺歐；但承辦此案的檢察官賽恩斯(Luis Saenz)仍堅持，瑪麗亞是被魯綺歐凌虐致死。

魯綺歐的律師團提出各種上訴和特赦陳情(Clemency Petition)，要求死刑暫緩執行，而德州赦免與假釋委員會(Texas Board of Pardons and Paroles)將在25日審理此案。

魯綺歐的律師團堅稱，認罪的過程中她被逼迫供出自己過去有實施身體、心靈、甚至性暴力的紀錄，造成判決的基礎充滿爭議；而期間魯綺歐也不被允許提出證據，質疑她這段自白對判決的關聯性為何。

律師團也主張，檢方提供非科學和錯誤的證據，誤導陪審團認為瑪麗亞的傷勢只有可能是人為虐待所致，而非嚴重摔倒後，因醫療行為引發的併發症 。

魯綺歐在陳情書中寫道：「我知道自己被指控的罪刑並非事實，我的孩子們就是我的全世界。雖然我的人生中做過許多錯誤的決定，但我絕對不會用這樣的方式傷害我的孩子。」

德州參眾議會超過一半的成員要求暫緩執行魯綺歐的死刑，兩黨團體也在本月前往德州蓋茨維爾(Gatesville)山景監獄 (Mountain View Unit)，一同為魯綺歐祈禱。