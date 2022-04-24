田州酒駕撞死人 肇事司機須付死者子女撫養費 新法交州長簽署

田納西州通過全美首個議案，如果酒駕致人於死，那麼肇事人要負責死者子女的撫養費。(美聯社)

田納西州上周通過一項議案，要求酒駕致死車禍 的肇事駕駛須負擔受害死者子女撫養費，這項規定為全國首例。

田州州眾議會兩個月前通過議案，參議會上周全票通過，此案正送往共和黨 籍州長比爾·李(Bill Lee)簽署。

根據該議案，法庭將根據受害人子女的經濟需求及資源、仍健在單親或監護人的財務資源、子女的生活水平等條件來判定肇事駕駛應支付的費用。

肇事駕駛必須支付扶養費直到受害人子女滿18歲，且已經高中畢業，或其18歲時所屬的班別已經畢業。

共和黨籍州眾議員霍爾(Mark Hall)支持這項新法，他表示這是美國此類別法案通過的先例。

不幸被酒駕撞死的警官加林格。(查塔努加市警局)

根據「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)紀錄，密蘇里、阿拉巴馬、伊利諾、緬因、新澤西、維吉尼亞州 議會也在今年提出類似法案。

霍爾指出，德州、威斯康辛、北卡羅來納州等地的議員曾與他及辦公室聯繫，表達希望在各自州提出類似法案。

霍爾於採訪中提到：「這項法案最重要的就是照顧我們的孩子，讓他們擁有成功的最佳機會，儘管他們餘生必須與創傷性事件共度。」他期待州長簽署議案，其他州可能也會跟進，「現在他們知道這是可行的。」

此法案名為「伊森、海莉、班特利法」(Ethan's, Hailey's, and Bentley's Law)。伊森、海莉是田州查塔努加市(Chattanooga)加林格(Nicholas Galinger)警官的孩子，加林格2019年遭一名酒駕駕駛撞死；班特利來自密蘇里州，他的雙親也是酒駕致死車禍受害人。

根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)統計，美國每日約有28人死於酒駕車禍。