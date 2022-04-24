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為拍片？故意墜機 網紅被吊銷飛行員執照

編譯郭宣含／綜合23日電
YouTube網紅雅各布被撤銷飛行員執照。(取自IG)
YouTube網紅雅各布被撤銷飛行員執照。(取自IG)

聯邦航空管理局(FAA)撤銷YouTube網紅雅各布(Trevor Jacob)的飛行員執照，並稱他去年底在加州墜機並非意外，而是他「蓄意」為之。

雅各布2021年12月在他的YouTube頻道分享一部12分鐘影片，記錄他飛越加州「洛斯帕德里斯國家森林」(Los Padres National Forest)時墜機，該影片分享後已累積逾200萬次點閱。

曾參加奧運單板滑雪的雅各布墜機後，FAA對此次墜機展開調查。FAA於4月11日致函雅各布指出，「閣下操作這架飛機時，蓄意使N29508墜機。」

FAA調查後發現，他起飛前先在飛機外駕設多台攝影機，鏡頭朝向推進器，以記錄飛行時飛機內外的影像，而且雅各布飛行時身背運動用降落傘包。根據FAA信函，雅各布打開飛機側門並稱引擎故障。

雅各布在YouTube影片中表示：「這就是我總是帶降落傘飛行的原因。」

FAA指出，雅各布並未試圖重新發動引擎、聯繫飛航管制員通報問題，或者尋找可安全降落地區，而是直接從飛機上一躍而出。

「你跳出飛機時手持有相機的自拍棒，降落時持續記錄飛機。」FAA信函指出：「墜機後，你找到飛機，棄置飛機殘骸。」但他卻帶走了相機。

FAA指出，雅各布粗心或魯莽駕駛飛機，危及他人生命與財產安全，並表示雅各布必須即刻交出個人飛行員執照。

該墜機影片是雅各布至今點閱最多的影片，此後他只分享一部影片；雅各布的YouTube頻道內容以跳傘和滑雪等極限運動為主題。

雅各布回應FAA信函時說：「FAA提出一些驚人發現。」

「我不是為了拍片才跳出飛機。」雅各布告訴美國廣播公司(ABC)：「有些人說我的N29508飛機在機場機庫，而且仍保持完美狀態。」

FAA指出，雅各布若未交還飛行員執照，每日須罰1644元；FAA也表示，未來一年不會受理雅各布任何飛行員執照申請。

墜機 YouTube 加州

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