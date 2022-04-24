將領性騷擾被軍審定罪 空軍75年歷史上首例

負責研發的空軍少將威廉·庫利，23日被軍法審理定罪。(美聯社)

俄亥俄州 空軍少將威廉 ·庫利(William Cooley)23日在軍事法庭中被判犯下強吻罪。這是美國空軍75年歷史上，首次針對將領進行軍事法庭審判和定罪。

這項為期一周的審判在賴特-帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)軍事法庭進行，庫利少將被控在2018年犯下三項虐待性接觸：一項強吻、兩項強迫觸摸。軍事法官23日判定強吻罪成立，但另外兩項指控獲判無罪。

庫利之前擔任空軍研究實驗室指揮官，他被控在近四年前於新墨西哥州 一場後院燒烤活動後，與一名搭便車的女子發生性接觸。官員表示，該女是平民，並不是國防部雇員。

法官訂25日上午宣判庫利的刑期，可能面臨最長七年徒刑並失去職務、薪酬和福利。

庫利在接受空軍調查後，2020年1月被其研究實驗室解雇，此後一直從事行政工作。庫利有權選擇由法院成員組成陪審團審判或軍事法官審判，他最後選擇由軍事法官審理此案。

《代頓每日新聞》(Dayton Daily News)報導，原告女性的代表律師吉爾茲(Ryan Guilds)在判決後發表聲明表示，「今天是空軍將領第一次被追究其令人髮指行為的責任，希望對下一個受害者來說，情況不會那麼困難。」

空軍裝備司令部(Air Force Materiel Command)參謀法官倡議者梅加(Eric Mejia)上校聲明指出，「此案彰顯的是，空軍領導人承諾全面調查事實，並要求任何級別的空軍人員，若未能遵守空軍標準，即須對其行為負責，」