密州大狼醫案 FBI被控拖延調查 13名受害者求償1.3億元

13名遭前奧運體操隊隊醫納瑟(圖)性侵的被害人指稱聯邦調查局幹員拖延調查，以至更多人受納瑟侵害得逞；要求聯調局賠償每個人1000萬元。(美聯社)

律師團指出，13名遭前奧運 體操隊隊醫納瑟(Larry Nassar)性侵 的被害人指控聯邦調查局(FBI)幹員拖延調查，以至更多人受納瑟侵害得逞；被害人主張，聯調局應賠償每個人1000萬元。

美聯社報導，司法部督察長2015年判定，同年7月爆出納瑟性侵指控之後，聯調局當時根本犯下錯誤；目前的要求代表要政府為案發後再發生的性侵案負起責任。

納瑟以前是密西根州 大運動受傷治療名醫兼奧運體操代表隊隊醫；目前因性侵女性選手而服刑中，被害人包括很多奧運奪牌體操隊員。

律師懷特(Jamie White)指出，本案可不像微罪如偽造20元鈔票或者報稅不實，而是指控聯調局分明知道納瑟連續強暴奧運女子體操隊員，卻放縱他再接觸到年輕女隊員，未加限制；懷特指出，納瑟的「淫威」沒必要地再多出17個月。

設在印第安納波利斯市的美國體操隊2015年向聯調局幹員通報，接獲三名體操隊員申訴說自己遭納瑟性侵。但據督察長報告，聯調局並未正式立案調查，也沒向聯邦或州級執法機構通報。

督察長指出，洛杉磯聯調局幹員2016年對納瑟的買春旅遊進行調查，曾約談幾位被害人，但也沒向密西根執法單位示警。

「倖存者保護軍」(The Army of Survivors)團體創辦人葛蕾絲‧法蘭區(Grace French)指出，假如聯調局有善盡職責，2015年夏季之後本不會再有納瑟性侵得逞；聯調局助長犯罪讓她覺得很噁心。

聯調局對目前局勢拒絕置評，只提到局長雷伊(Christopher Wray)去年向參院作證時的發言；雷伊當時在參院聽證會上對被害人表示，局方讓很多人感到失望，而深深致歉。

懷特指出，2015年7月之後，還有100多名女性遭遇性侵，他希望其他律師也向聯調局興訟；納瑟直到2016年11月因密西根州大警方展開調查才被捕。

密西根州檢察長辦公室最後受理指控納瑟性侵的報案；聯邦駐密西根州檢察官也對瑟納提出兒童春宮案指控。