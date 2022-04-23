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全國首例 聯邦法官要求監獄局為囚犯提供變性手術

編譯洪毅／綜合22日電
伊利諾州南區聯邦地院法官裁定，聯邦監獄局應提供受刑人克利斯蒂娜·伊格列西亞斯性別重置手術，為全國首例。(Getty Images)
伊利諾州南區聯邦地院法官裁定，聯邦監獄局應提供受刑人克利斯蒂娜·伊格列西亞斯性別重置手術，為全國首例。(Getty Images)

伊利諾州南區聯邦地院法官南希·羅森施滕格爾(Nancy Rosenstengel)日前裁定，聯邦監獄局(BOP)應提供受刑人克利斯蒂娜·伊格列西亞斯(Cristina Nichole Iglesias)性別重置手術；這個裁定為全國首例。

伊格列西亞斯因為威脅對英國政府使用大規模殺傷武器的罪名，故過去28年來都在聯邦矯正機構內遭到關押；伊格列西亞斯雖然生理是男性，但稱自幼自認為女性，故2016年來不斷向獄政機關請求接受性別重置手術。

事實上，聯邦法官去年12月就裁定，監獄局應該要為伊格列西亞斯提供合宜的跨性療程方案，但直到法官要求的期限之前，監獄局一直以如「表現」等各種理由，而讓此事僅止於提供方案，未有進一步諮詢，遑論手術。

這讓羅森施滕格爾在18日的裁判中，指責監獄局在跟伊格列西亞斯玩「打地鼠」，也就是讓她不斷的面臨障礙，解決完一個之後又出現一個，甚至出現過監獄局員故意安排無法為性別重置手術執刀的醫師參與此事。

羅森施滕格爾表示：「法院之前的裁定很明確，監獄局不應拖延法院的裁定」，「伊格列西亞斯受到性別認同障礙困擾，故法院是基於此特殊理由而做出的明確指示，伊格列西亞斯在矯正機關的時間已經不多了。」

因此，羅森施滕格爾再次要求監獄局必須在伊格列西亞斯今年12月刑滿之前，為她找到合適的跨性別領域醫師；在此之前，監獄局必須每個周五報告處理此事的進度，並提供療程的時間表，直到確定安排好手術為止。

截至目前為止，獄政機關協助受刑人此類手術還僅止於州層級，伊格列西亞斯很可能將成為第一位接受聯邦機關協助接受此類手術的受刑人。

美國公民自由聯盟(ACLU)對此裁判表示支持，認為這是跨性別者權益的又一項勝利；ACLU還提到，目前還有超過1200位跨性別者現在在聯邦矯正機構內關押，「當中有許多人請求這樣的協助而不可得」。

監獄 手術 跨性別

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