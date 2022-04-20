槍案頻傳 拜登及民主黨限槍政策被轟無作為

連日來發生的多起大規模槍案造成兩人喪命和多人受傷，表明民主黨在執政15個月後，對限槍承諾的落實微乎其微。圖為警察回應上周末南卡商場發生槍案。(美聯社)

民主黨 人多年來保證要解決困擾美國社區的槍枝暴力問題，但近日來發生的多起大規模槍案造成兩人喪命和多人受傷，表明民主黨在執政15個月後，對限槍承諾的落實幾乎微乎其微。

拜登 政府的限槍努力因為黨內分歧、持續不斷的疫情和烏克蘭戰爭而受挫，槍枝暴力受害人對民主黨上台後通過限槍法案和減少槍枝暴力的期待成為泡影，在艱難的期中選舉之年，遲遲沒有限槍行動將使民主黨面臨失去年輕人、婦女和少數族裔選票的危險。

2020年全國1萬9384人死於槍殺，比一年前增多35%，創下一年最大增幅的紀錄。

2018年佛羅里達州道格拉斯高中造成17人喪命的嚴重槍案的一名倖存者說，「我們現在控制眾、參兩院和白宮的，但在槍枝安全上卻什麼都沒有變」，令人憤怒。

喬治亞州聯邦眾議員露西·麥巴斯(Lucy McBath)的兒子近20年前被槍殺，她表示，減少槍枝暴力的努力與父母一代爭取民權一樣，都需要耐心，「槍枝文化必須改變，但改變不像我們期待的那麼快，我們已取得進展。」但麥巴斯不保證她明年能回到國會，選區重畫將使她在初選中面臨激烈競爭。

白宮表示，槍枝暴力是拜登政府的首要議題，拜登總統上周簽署取締「幽靈槍」的行政令，國情咨文中他也談到槍枝暴力，2023年的預算計畫增加警察預算。

但進步派認為遠遠不夠，康州珊迪虎克小學槍案後成立的「承諾行動基金」表示，國會在限槍上需要加緊努力。

眾院 去年通過法案，要求加強對買槍人的背景調查，但參院民主黨領袖至今未安排表決。民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)去年12月試圖推動參院表決，但因共和黨人反對而未果；眾院的法案還遭到民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)的反對。