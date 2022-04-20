我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

槍案頻傳 拜登及民主黨限槍政策被轟無作為

編譯孫梁／綜合19日電
連日來發生的多起大規模槍案造成兩人喪命和多人受傷，表明民主黨在執政15個月後，對限槍承諾的落實微乎其微。圖為警察回應上周末南卡商場發生槍案。(美聯社)
連日來發生的多起大規模槍案造成兩人喪命和多人受傷，表明民主黨在執政15個月後，對限槍承諾的落實微乎其微。圖為警察回應上周末南卡商場發生槍案。(美聯社)

民主黨人多年來保證要解決困擾美國社區的槍枝暴力問題，但近日來發生的多起大規模槍案造成兩人喪命和多人受傷，表明民主黨在執政15個月後，對限槍承諾的落實幾乎微乎其微。

拜登政府的限槍努力因為黨內分歧、持續不斷的疫情和烏克蘭戰爭而受挫，槍枝暴力受害人對民主黨上台後通過限槍法案和減少槍枝暴力的期待成為泡影，在艱難的期中選舉之年，遲遲沒有限槍行動將使民主黨面臨失去年輕人、婦女和少數族裔選票的危險。

2020年全國1萬9384人死於槍殺，比一年前增多35%，創下一年最大增幅的紀錄。

2018年佛羅里達州道格拉斯高中造成17人喪命的嚴重槍案的一名倖存者說，「我們現在控制眾、參兩院和白宮的，但在槍枝安全上卻什麼都沒有變」，令人憤怒。

喬治亞州聯邦眾議員露西·麥巴斯(Lucy McBath)的兒子近20年前被槍殺，她表示，減少槍枝暴力的努力與父母一代爭取民權一樣，都需要耐心，「槍枝文化必須改變，但改變不像我們期待的那麼快，我們已取得進展。」但麥巴斯不保證她明年能回到國會，選區重畫將使她在初選中面臨激烈競爭。

白宮表示，槍枝暴力是拜登政府的首要議題，拜登總統上周簽署取締「幽靈槍」的行政令，國情咨文中他也談到槍枝暴力，2023年的預算計畫增加警察預算。

但進步派認為遠遠不夠，康州珊迪虎克小學槍案後成立的「承諾行動基金」表示，國會在限槍上需要加緊努力。

眾院去年通過法案，要求加強對買槍人的背景調查，但參院民主黨領袖至今未安排表決。民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)去年12月試圖推動參院表決，但因共和黨人反對而未果；眾院的法案還遭到民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)的反對。

民主黨 拜登 眾院

上一則

新墨西哥州長葛里申5月梅開二度 賀錦麗主婚

下一則

成本高 密西根州世界最大蓄水池電廠難擴充

延伸閱讀

拜登政府允無證客滯美尋庇護？民主黨議員反對

拜登政府允無證客滯美尋庇護？民主黨議員反對
「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任

「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任
烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭
憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

2022-04-15 09:53

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘