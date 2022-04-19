極右網站「資訊戰爭」誹謗案纏身 聲請破產保護

陰謀論倡議者瓊斯(圖)創辦的極右派陰謀論網站「資訊戰爭」，由於面臨多項誹謗訴訟求償，17日向德州南區聯邦破產法院聲請美國破產法第11章破產保護。(美聯社)

極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars)創辦人瓊斯(Alex Jones)面臨多項誹謗訴訟求償，17日向德州南區聯邦破產 法院聲請破產法第11章破產保護。

倡議陰謀論的瓊斯透過「資訊戰爭」散布不實論述，指稱2012年康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook)槍擊 案造成20名學生和六名教職員死亡，為反槍組織與主流媒體捏造的假新聞；瓊斯此舉遭到多名受害家屬提告索賠，去年被判罪名成立。

瓊斯要求與珊迪虎克小學受害者家屬和解，但今年3月底遭拒絕；瓊斯開出的和解條件是，對13名原告各自提供12萬元賠償。

路透報導，根據「資訊戰爭」網站17日的破產聲請書，目前網站資產估計價值不到5萬元，負債則在100萬元至1000萬元之間。

48歲的瓊斯是前總統川普的高調支持者，眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會已對瓊斯發出傳票，要求他提供證詞。

瓊斯18日告訴「資訊戰爭」的觀眾，他「完全累壞了，呼籲支持者捐款或購買網站上的營養補給品，讓他得以同時應付多項挑戰」。

他說：「是時候讓大家見證，我沒有500萬、300萬現金，足以購置維持營運所需。」

瓊斯3月未出席一場誹謗案件開庭，挨罰7萬5000元，但法官在瓊斯後來現身作證後，裁決返還罰款。

另一宗訴訟指控瓊斯數百萬元資產，但他的律師斥責相關指控「荒謬」。

在校園槍擊案中痛失6歲兒子的赫斯林(Neil Heslin)起初未意識到「資訊戰爭」聲請破產對受害者家屬賠償的影響，這起案件下周將裁決瓊斯應賠償的金額。

赫斯林說：「我們等著瞧，他想方設法逃避任何事。」