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遭控助長類鴉片藥物濫用 嬌生9900萬元與西維州和解

編譯洪毅╱綜合18日電
嬌生集團的子公司楊森藥廠(Janssen Pharmaceuticals)因涉助長鴉片類藥物危機，與吸毒過量死亡全美最高的西維吉尼亞州達成9900萬元和解訴訟的協議。(Getty Images)
嬌生集團的子公司楊森藥廠(Janssen Pharmaceuticals)因涉助長鴉片類藥物危機，與吸毒過量死亡全美最高的西維吉尼亞州達成9900萬元和解訴訟的協議。(Getty Images)

嬌生(Johnson & Johnson)子公司「楊森製藥」(Janssen Pharmaceuticals)遭控助長藥物濫用，18日與西維吉尼亞州達成9900萬元和解，反映出美國日益嚴峻的類鴉片藥物成癮問題，其中以芬太尼(Fentanyl)危害最甚。

製藥業營銷學者派瑞(Matthew Perri)曾在法庭上作證，指類鴉片止痛藥起初主要用於臨終癌末患者，但在1990年代後期開始，製藥商淡化成癮風險，誇大其效用，將該類藥物的使用轉向須長期止痛的患者，導致藥物成癮愈發普遍。

類鴉片止痛藥中，當前最受外界矚目者為芬太尼；聯邦緝毒局(DEA)曾指出，芬太尼的毒性是海洛因的50倍。

前西維吉尼亞州衛生廳官員、現任白宮藥品政策顧問古普塔(Rahul Gupta)也視訊作證說，西維州的類鴉片藥物成癮問題之嚴重，甚至出現兒童難以尋找適當撫養人，或是懷孕母親用藥成癮導致新生兒出現戒斷症候群等。

在全國範圍內，來自如地方政府、機構等多個實體向多間藥廠起訴、提出的類似指控高達3000多件；今年2月，嬌生方才與多間藥廠一道，向幾乎全國所有州及地方政府支付260億元達成和解。

最新一期「美國醫學會雜誌」(JAMA)的研究也指出，儘管藥物濫用的青少年人數降至歷史最低水平，但是每年藥物濫用致死的青少年人數，仍從2010年的518人增至2021年的1146人，翻了一倍以上。

參與該研究的學者之一、洛杉磯加州大學醫學資訊學家弗里德曼(Joseph Friedman)表示，這是因為藥物濫用的青少年「使用的藥物愈來愈危險」；而該研究正直指芬太尼，因為2021年的青少年藥物濫用致死案例中，77%來自於他。

毒品政策聯盟(DPA)研究主管希拉·瓦卡利亞(Sheila Vakharia)表示，芬太尼在國內以冒充各種普通藥物流通，很多青少年以為在黑市買到的是合法藥物。

雖然美國青少年使用非法藥物或毒品的情勢已大大減少，但是目前仍有高達20%的8年級至12年級生曾接觸過非法藥物或毒品。

西維吉尼亞州 毒品 醫學

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