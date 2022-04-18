德州死囚10月執行 民主黨檢察官突撤回：我反對死刑

死刑犯拉米瑞茲原本定於10月5日處決，檢察官14日緊急喊停，提出動議要求撤回處決令。 (美聯社)

南德州 (South Texas)地區檢察官 上周簽定命令執行死刑，原本定於10月5日處決死刑犯拉米瑞茲(John Henry Ramirez)，卻在14日緊急喊停，提出動議要求撤回處決令。

拉米瑞茲2008年因謀殺一名便利商店店員被判處死刑，他要求執行死刑時，必須讓浸信會牧師按著他的身體為他禱告，因而引發輿論關注。此要求被駁回後，拉米瑞茲透過律師向最高法院提出上訴，表示他的要求遭拒，已侵害美國憲法第一修正案保障的宗教自由。

上個月最高法院做出有利於他的裁決，只要德州答應拉米瑞茲的要求，就能執行死刑。

然而事情卻在14日急轉彎，努埃塞斯郡(Nueces County)民主黨地區檢察官岡薩雷茲(Mark Gonzalez)提出動議，撤銷先前頒布的死刑執行令，並說他「堅信死刑是不道德的，不應該對拉米瑞茲或其他任何人執行死刑。」岡薩雷茲的辦公室幾天前才剛簽署命令確認拉米瑞茲的處決日期，他在動議中表示先前的命令為辦公室一位雇員在未向他諮詢的情況下簽訂。

岡薩雷茲辦公室14日下午在臉書開直播，向大家說明他的決定，「有一陣子了，我說過我不認同死刑，我的辦公室不會再尋求死刑。」他表示如果推動拉米瑞茲的處決，那他就是個偽善的人，另外也指示不對新案子下達死刑命令。

岡薩雷茲提出的動議並未涉及拉米瑞茲定的罪刑及他的宗教自由案例，動議是否採納將由高文(Bobby Galvan)法官決定。岡薩雷茲的任期到2024年結束，他的接任者將有權決定恢復死刑。

拉米瑞茲2004年持刀將便利商店員工卡斯特洛(Pablo Castro)多刀刺死，只為搶得1.25元零錢，他逃亡三年，期間在墨西哥 藏身並在當地組建家庭。

對於案件發展轉變，受害人卡斯特洛的兒子稱地區檢察官的舉動「無恥至極」，父親被殺害時他僅11歲，他強力支持處決，「我想與這個人面對面談話(指岡薩雷茲)，把我的一些想法告訴他。」