南卡購物中心槍案 法官：嫌犯可保釋戴電子腳鐐上班

南卡州連2日發生重大槍擊案 ，圖為南卡哥倫比亞一間購物中心發生槍擊事件。(美聯社)

南卡羅來納州 哥倫比亞購物中心昨天發生槍擊 案，造成14人受傷，法官今天裁定，嫌犯只要繳交2萬5000元保釋金，即可戴著電子腳鐐回去上班。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，22歲的普萊斯（Jewayne Price）將在家監禁，但若繳交保釋金，即可戴著電子腳鐐上班。

普萊斯被控非法持有手槍，檢方檢視證據後，可能加控其他罪名。他是槍案後被捕的3人之一，另兩名成年男子在警方判定並未涉案後獲釋。

哥倫比亞警察 首長郝爾布魯克（William Holbrook）在記者會上表示：「我們不認為這是偶發事件，我們認為他們認識彼此，因為某些事情導致槍案。」

警方說，在現場蒐集的事證顯示至少有3人亮槍，使用了2把武器。

普萊斯2018年曾因涉及南卡州1名17歲少年命案被捕。

普萊斯的委任律師羅瑟福德（Todd Rutherford）宣稱他的當事人是出於自衛，「他打電話給警方自首，並交出槍枝，對哥倫比亞警察局（Columbia Police Department）做出供詞，所以他才能以2萬5000美元獲得保釋」。

14名傷者年齡在15至73歲之間，至少9人是槍傷，其他5人則是在混亂中想逃離現場時受傷。

警方昨天表示，這起發生在Columbiana Centre購物中心的槍案據信並非隨機暴力事件，而是一群持槍、彼此認識的民眾「爆發某種衝突」，但相關細節尚未完全釐清。