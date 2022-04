美國ABC新聞報導,美國賓州 匹茲堡警方表示,賓州匹茲堡北側街區東阿利根尼(East Allegheny)當地時間17日凌晨驚傳大規模槍擊 案,造成至少2死、11人受傷,已知死者都是男性青少年。警方目前正對槍擊進行調查,並在多個犯罪現場蒐證。

CNN引述匹茲堡市的新聞稿指出,槍擊案發生時,當地一處正舉辦短期租房客的派對,現場約200人,且其中許多是未成年人。新聞稿還寫道:「槍手在室內擊發多達50發子彈,導致一些人跳出屋外,造成他們骨折及撕裂傷,另外也有幾槍從屋外開火。」

The AirBnB where the shooting allegedly took place. Broken windows and glass are visible @TribLIVE pic.twitter.com/jMsgOSlJxj