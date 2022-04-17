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喬州射擊場3屍命案 21歲凶嫌被控3項惡意謀殺罪

編譯徐薏茹／綜合16日電
21歲兇嫌穆斯被控三項惡意謀殺罪名。(考維塔監獄)
21歲兇嫌穆斯被控三項惡意謀殺罪名。(考維塔監獄)

喬治亞州一射擊場8日發生三屍命案，經過一周調查搜索，警方15日逮捕兇嫌到案。喬治亞調查局(Georgia Bureau of Investigation)發布聲明，大學公園市(College Park)21歲兇嫌穆斯(Jacob Christian Muse)被控三項惡意謀殺罪名，並送往考維塔縣監獄(Coweta County)拘留。

格蘭特維爾(Grantville)警方8日於考維塔縣Lock Stock & Barrel射擊場發現三名被害人遺體，死者身分經確認為75歲射擊場老闆霍克(Thomas Hawk)、同齡妻子伊芙琳(Evelyn)與17歲的孫子路克(Luke)。

霍克兒子理查(Richard)於當晚8點閉門時間到射擊場察看時發現家人遇害，據警方上周公布的報案電話錄音內容，理查當時告訴警方射擊場入口全遭人鎖上，他看到兒子流血昏迷，但無法入內幫忙。

調查人員估算射擊場約40枝槍被兇嫌偷走，包括監視器也失竊。

由於武器失竊數量相當多，菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)也參與調查，聯邦當局懸賞獎金1萬5000元，目前尚未獲得獎金是否有人領取的消息，警方未再更新其他細節。

根據警方消息，老闆孫子路克正好為春假休息時間，到射擊場幫忙祖父母，不料祖孫三人不幸遇害，警長惠特洛克(Steve Whitlock)表示霍克一家在當地經營射擊場將近30年，在社區中人人都認識且備受尊敬，「我們只是一個小鎮，只有12名警員，我在這裡八年從來沒有調查過像這樣的案件，這對我們來說有點困難，這裡的犯罪率真的非常低。」

霍克家人發布聲明請大家給予隱私：「霍克家三位親愛的成員太快被帶走，我們心碎又悲傷，而我們失去的似乎難以彌補，這段期間請大家尊重我們家人的隱私。與上帝一起，我們一家一起哀悼並撫平傷痛。」，另外感謝社區齊力合作幫助霍克家。

75歲射擊場老闆霍克、同齡妻子伊芙琳與17歲的孫子路克，慘遭殺害。(美聯社)
75歲射擊場老闆霍克、同齡妻子伊芙琳與17歲的孫子路克，慘遭殺害。(美聯社)

隱私 喬治亞州 監獄

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