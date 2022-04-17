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20年無法行刑 南卡死刑犯依新法捨電椅選槍決

編譯盧炯燊／綜合16日電
現年57歲的死囚摩爾。(美聯社)
現年57歲的死囚摩爾。(美聯社)

南卡州現年57歲的死囚摩爾(Richard Bernard Moore)早於2001年，因殺害一名便利商店店員罪名成立並被判死刑，但至今仍未執行，原因是監所部門沒有任何致命的注射藥物用來行刑。

根據南卡州法規，死囚可選擇注射藥物或電椅行刑，摩爾選擇注射藥物，自然行刑不了。由於南卡州去年實行新法，死囚可選擇電椅或槍決，據此，摩爾再無法鑽法律漏洞，他選擇了由三人組成的行刑隊槍決。

行刑日期定於4月29日執行，若是無變化，摩爾將是南卡州自2011年以來，第一個被處決的人，也是美國半個世紀以來第四個槍決的死囚。

華盛頓非營利死刑信息中心(Death Penalty Information Center)表示，自1976年以來，美國只有三次處決是由行刑隊執行，最近的一次是2010年，猶他州的加德納(Ronnie Lee Gardner)由五人行刑隊處決。

該中心指出，南卡州是八個仍在使用電椅的州之一，也是四個允許行刑隊的州之一。

摩爾在書面聲明中說，他不承認任何一種行刑方式都是合法及合憲，但他更強烈反對電椅，在必須作出選擇下只好選擇行刑隊槍決。

儘管行刑日期已定，但摩爾的代表律師已要求州最高法院延期執行，因為有另一個法院正在確定，是否任何一種行刑方法都是殘忍及不尋常的懲罰方式。代表律師指出，由於缺乏注射藥物，而要強迫死囚在兩種更野蠻的方法中作出選擇，實在不適當。

代表律師早前要求州最高法院暫停行刑，以便向聯邦最高法院上訴審查死刑判決是否過重，但上訴遭駁回。

為了執行這次槍決，南卡州監所部門特別為行刑隊制定指南，又花了5萬3600元來完成死刑室及安裝所需設施。

除了摩爾外，南卡州還有另外34名死囚等候行刑。

根據南卡州法規，死囚可選擇注射藥物或電椅行刑。(美聯社)
根據南卡州法規，死囚可選擇注射藥物或電椅行刑。(美聯社)

南卡 猶他州

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