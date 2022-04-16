曾說「亞裔少一點，美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

賓州 大學(University of Pennsylvania)法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)今年初接受網路談話節目訪問時說：「亞裔 如果少一點，美國將會比較好」，引發種族歧視 爭議。瓦克斯日前接受付費串流服務福斯國家網(Fox Nation)主播卡爾森(Tucker Carlson)節目訪問時又說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。

瓦克斯在8日的「卡爾森今日秀」(Tucker Carlson Today)裡，提到印度裔時說道：「他們爬著階級之梯，受到最好的教育，我們把所有機會都給他們，結果他們卻反過頭來，帶頭抨擊美國人存有種族歧視，還說美國是很糟糕的國家。從某種程度來看，他們國家才是個屎坑。」

賓州法學院講師、賓州大學南亞研究組織「印度裔影響力」(Indian American Impact)執行主任馬哈加(Neil Makhija)說，瓦克斯充滿嚴重種族歧視的言論，令人懷疑是否有能力為出身於各種族裔背景的學生授課。

馬哈加說：「最可悲的是，我們法學院有很多非常優秀且傑出的學生。她的發言讓人質疑打成績或教學時是否公平。」

國家廣播公司(NBC)14日報導，瓦克斯並未回應採訪要求。

馬哈加說，瓦克斯原本是法學院第一年必修課的授課老師，但2018年被賓州大學調整職務，限定瓦克斯只能教選修課。

馬哈加表示，其實瓦克斯根本就不應該獲得發言平台。他說：「如果不是這些種族歧視言論，今天有誰會認識瓦克斯呢。」

他表示，瓦克斯在卡爾森節目找到舞台，但其他節目則未對她有任何重視，「她只是想為公然的種族歧視添加一些理智主義做為虛飾」。

在卡爾森節目中，瓦克斯嘲諷某些南亞婦女的種族歧視批判，還點名賓州醫學院的南亞婦女。她說：「我想問問這些人，妳們為什麼會離開祖國呢？妳們為什麼會來美國呢？」

馬哈加指出，最令人感到匪夷所思的是，瓦克斯批判的對象可能根本不是移民，而是在美國土生土長的。他說：「她對待自己美國公民的方式，是把我們看成比較低等的美國人，覺得我們不配在這裡。」