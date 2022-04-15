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威斯康辛州苗族夫妻檔 狠坑70同胞1650萬

編譯郭宣含／綜合14日電
聯邦證券交易委員會指控威斯康辛州密爾瓦基女性開發商、投資顧問楊凱伊與其公司Xapphire LLC，向約70名苗族裔投資人詐騙1650萬元。(Getty images)
聯邦證券交易委員會指控威斯康辛州密爾瓦基女性開發商、投資顧問楊凱伊與其公司Xapphire LLC，向約70名苗族裔投資人詐騙1650萬元。(Getty images)

聯邦證券交易委員會(SEC)指控威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)女性開發商、投資顧問楊凱伊(Kay Yang，音譯)與其公司Xapphire LLC，向約70名苗族裔投資人詐騙1650萬元，且不當挪用逾400萬元的投資基金；她現正面臨國稅局(IRS)刑事調查與其他民事詐騙控訴。

根據SEC13日提出的訴訟書，楊凱伊與其公司Xapphire在2017年4月至2021年4月期間，供應並出售她所屬實體AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC發行的證券，向多數來自明尼蘇達與威州的苗族裔投資人，共詐騙1650萬元。

SEC13日的民事訴訟書指控來自威州梅庫恩(Mequon)的40歲楊凱伊詐騙投資人，她的丈夫楊兆(Chao Yang，音譯)則為第二被告，被控不當收取詐騙收益。

調查人員表示，這起詐騙案也在其他六州進行。

該訴訟書指出：「有些投資人的第一語言並非英文，有些人並非專業投資人。」

該訴訟書寫道，楊凱伊欺騙投資人，會將多數投資經費用於外匯交易，投資人年報酬率約為20%至50%，而且交易一直很成功。

但實際上，僅有不到一半的經費被用於外匯交易，且淨交易多月出現巨大虧損。

調查當局表示，楊凱伊花約150萬元買房地產、79萬元用於生活開銷，58萬5000元為旅費，夫妻還用31萬3000元買多輛名車，包括Lexus、特斯拉和兩輛BMW；她也在威州多個地區和明州置產。

根據訴訟書，這對夫婦提款140萬元的投資基金，且多半是從密爾瓦基、拉斯維加斯、大西洋城等地的賭場ATM提款。

SEC擬迫使楊氏夫婦支付罰款，並連利息還錢給他們的投資人。

商品期貨交易委員會(CFTC)13日也對楊凱伊提出另一份民事訴訟書，指控內容接近SEC的訴訟書內容；CFTC訴訟書提到威州金融服務廳2020年曾下令，楊凱伊須在兩年內將近1700萬元還給投資人。

CFTC訴訟書指出，楊凱伊告訴投資人，如果他們有意繼續投資公司，無須兌現，可直接將償還支票交給她。

威州媒體報導，楊凱伊被控洗錢和電信詐欺，3月遭國稅局調查。

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