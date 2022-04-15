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32歲墨西哥女 倒吊亞利桑納邊境圍牆亡

記者張聲肇／綜合報導
一名32歲的墨西哥女性11日晚企圖攀越亞利桑納州東部道格拉斯鎮附近的邊境圍牆，結果卻被繩索倒吊而死亡。圖為邊界巡邏隊在道格拉斯鎮開車沿著邊界牆巡守。 (美聯社)
一名32歲的墨西哥女性11日晚企圖攀越亞利桑納州東部道格拉斯鎮附近的邊境圍牆，結果卻被繩索倒吊而死亡。圖為邊界巡邏隊在道格拉斯鎮開車沿著邊界牆巡守。 (美聯社)

一名32歲的墨西哥女性，日前企圖攀越亞利桑納州東部道格拉斯鎮(Douglas)附近的邊境圍牆，結果卻被繩索倒吊了「好一段時間」而死亡，警方正在調查死因。

亞利桑納州科奇塞郡(Cochise County)警局未公布死者身分，但透露，她被發現時，一隻腳被攀越繩圈住，頭下腳上倒掛了相當長一段時間。警方已與墨西哥駐美領事館聯繫，並主動調查這不幸事件的前因後果。

美國海關與邊境保護局(CBP)人員也加入調查，有進一步消息時，會適時公布。

攀牆越境難免有意外，本月就有一名男子在德州從邊境高牆跌落地面，傷重不治死亡。

這名女性攀越的圍牆一帶是否有監視錄影，目前不知，當局也未提供圍牆的詳細資訊。

道格拉斯鎮附近的邊境圍牆，有些於川普政府時期築牆工程末期建妥，是30呎(9公尺)高的鋼鐵圍欄，矗立於聯邦土地管理局所屬的地區。

4月1日，兩名男子在德州Tornillo入境關口西邊19公里克林特(Clint)附近的邊境圍牆上跌落，急救人員處理後送醫治療。其中一人被送到艾爾帕索醫院時已無意識，4月5日在醫院去世。

另一人右手骨斷裂，治療後交給海關與邊境保護局，最後遣返墨西哥。

邊境 墨西哥 德州

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